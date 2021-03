Hugo Boss突刪支持新疆棉花聲明 「男神」李易峰割席

新疆棉花風暴仍在延燒,多個去年曾表明拒用新疆棉的品牌,在內地遭受抵制後撤回言論。同受波及的德國品牌Hugo Boss雖一度發中文聲明稱,會繼續購買新疆棉花,但周六(27日)卻突然改變立場,刪除撐新疆棉的中文聲明,並附上英文聲明連結,提及「強制勞動」等字眼、並聲言目前沒有採購來自新疆地區原材料。

Hugo Boss這一舉動引發注目,內地藝人李易峰、朱正廷、小鬼-王琳凱等分別通過工作室,發表聲明與Hugo Boss(內地譯BOSS雨果博斯)終止合約。

Hugo Boss前日(25日)晚間一度在官方微博表態支持新疆棉,發聲明表示將「繼續採購和支持新疆棉花」,這一表態迅即獲得內地媒體和網民讚許,而貼文留言區幾乎都是「支持新疆棉花」、「支持尊重中國的企業」等言論。

但事態周六上午突變,Hugo Boss官方微博突然刪除原有的中文聲明,而改置另一段談及企業價值觀的聲明:

值得注意是,Hugo Boss在這段最新聲明的文末,附帶官方網站英文聲明的連結,強調該公司管理政策採取嚴格道德標準,不容忍強制勞動(forced labor)。

英文聲明又稱,目前沒有採購來自新疆地區的原料,會仔細檢查所有供應商是否符合相關的價值觀和標準,並強調珍惜與中國合作夥伴的友誼。

So far, Hugo Boss has not procured any goods originating in the Xinjiang region from direct suppliers.