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Hugo Boss突刪支持新疆棉花聲明 「男神」李易峰割席

國情動向 13:10 2021/03/27

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Hugo Boss突刪支持新疆棉花聲明 「男神」李易峰割席

新疆棉花風暴仍在延燒，多個去年曾表明拒用新疆棉的品牌，在內地遭受抵制後撤回言論。同受波及的德國品牌Hugo Boss雖一度發中文聲明稱，會繼續購買新疆棉花，但周六（27日）卻突然改變立場，刪除撐新疆棉的中文聲明，並附上英文聲明連結，提及「強制勞動」等字眼、並聲言目前沒有採購來自新疆地區原材料。

Hugo Boss這一舉動引發注目，內地藝人李易峰、朱正廷、小鬼-王琳凱等分別通過工作室，發表聲明與Hugo Boss（內地譯BOSS雨果博斯）終止合約。

陳奕迅等逾40藝人挺新疆棉花與品牌割席 或因一理由毋須賠分毫

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Hugo Boss前日（25日）晚間一度在官方微博表態支持新疆棉，發聲明表示將「繼續採購和支持新疆棉花」，這一表態迅即獲得內地媒體和網民讚許，而貼文留言區幾乎都是「支持新疆棉花」、「支持尊重中國的企業」等言論。

周四一度發中文聲明：繼續採購新疆棉

但事態周六上午突變，Hugo Boss官方微博突然刪除原有的中文聲明，而改置另一段談及企業價值觀的聲明：

在Hugo Boss，我們堅定地與世界各地所有合作夥伴，國家和人民建立積極而有建設性的關係。無論如何，我們都會盡最大努力，保證我們的產品依據高標準的社會和質量規定生產。

我們珍惜與中國各個地區的合作夥伴長期的友誼，爲此，我們在公司網站上分享了關於新疆地區的觀點。

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值得注意是，Hugo Boss在這段最新聲明的文末，附帶官方網站英文聲明的連結，強調該公司管理政策採取嚴格道德標準，不容忍強制勞動（forced labor）。

英文聲明又稱，目前沒有採購來自新疆地區的原料，會仔細檢查所有供應商是否符合相關的價值觀和標準，並強調珍惜與中國合作夥伴的友誼。

So far, Hugo Boss has not procured any goods originating in the Xinjiang region from direct suppliers.

【新疆棉花】陳奕迅與adidas分手：抵制污名化中國

【新疆棉花】陳偉霆與Tommy Hilfiger終止合作 歐陽娜娜與Converse割席（組圖）

Hugo Boss為何在新疆棉事件中態度「突變」。路透社報道稱，公司指原有支持新疆棉的帖文是未經授權發布，因此其後刪除。

周六卻改稱：目前沒採購新疆地區原材料

公司發言人韋斯特曼（Carolin Westermann）回覆路透社查詢更表示，英文版的聲明是公司官方立場，強調沒有從直接供應商採購任何來自新疆的商品。而英文版聲明未有標明日期。

Hugo Boss改變支持新疆棉的舉動，一石激起千尺浪。多名內地藝人，包括人氣「男神」李易峰、朱正廷、小鬼-王琳凱分別通過工作室發表割席聲明，與Hugo Boss終止合約。

李易峰工作室「壹峰信」在聲明中明言：

李易峰先生及其工作室即刻終止與BOSS雨果博斯品牌的一切合作。李易峰先生及其工作室熙以綿薄之力堅定維護祖國利益，堅持一個中國原則，堅決捍衛國家主權和領土完整。我們只與明確支持和採購新疆棉花的品牌進行合作。無論何時，祖國不容侵犯!

互聯網上，網民亦紛紛指Hugo Boss是「兩面人」、「兩幅面孔」、「牆頭草」。

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【新疆棉花】H&M分店被「逐出」百度地圖  網民曾喊滾出中國  

H&M拒用新疆棉被喊「滾出中國」 共青團：不吃這一套

Nike也因拒用新疆棉被內地抵制  下一個誰高危？

安踏不想步H&M後塵 急與倡抵制新疆棉組織割席

責任編輯：鄧國強

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