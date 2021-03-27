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【新疆棉花】蔡依林沒與PUMA割席  結果這樣

國情動向 14:00 2021/03/27

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【新疆棉花】蔡依林沒與PUMA割席  結果這樣

新疆棉花風暴仍在延燒，逾40名兩岸三地藝人與曾拒用新疆棉花的品牌終止商業合作。但來自台灣、目前有在大陸發展的女歌手蔡依林截至周六中午仍未表態，與PUMA割席、終止擔任PUMA大中華區代言人。內地一些網民對此不滿。

新疆棉花事件已上升到維護國家尊嚴的高度，H&M、Nike、Converse、adidas以及Uniqlo、PUMA等曾表示不用新疆棉花的國際品牌，在內地都被點名、有人聲言要抵制。

同時台灣藝人  許光漢迅即與PUMA切割

一批擔任這些品牌代言人的藝人，也火速切割。其中，adidas及姐妹品牌adidas Originals災情最慘重，包括陳立農、張鈞甯、彭于晏在內的17名藝人，已宣布終止合作。

Hugo Boss突刪支持新疆棉花聲明 「男神」李易峰割席

陳奕迅等逾40藝人挺新疆棉花與品牌割席 或因一理由毋須賠分毫

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至別運動用品大牌PUMA，台灣「男神」許光漢已於25日迅速透過內地經理人公司作出聲明，與代言的PUMA劃清界線；但同樣來自台灣、同樣為PUMA代言的女歌手蔡依林，至今未有作出割席的決定。

網民紛紛在蔡依林工作室（經理人公司）、個人的微博開始炮轟：

  • 當你的台灣巨星吧！滾出大陸。
  • 去美國發歌吧。
  • 姐，我們都在等你的解約聲明呢！
  • 這工作室是在幹嘛的？是在山上收不到訊號嗎？

不過也有娛樂博主理解蔡依林為何不表態，指蔡依林因為即將開演唱會，贊助方就是PUMA，此時解約會有很大的麻煩，強調蔡依林及其工作室微博已將所有PUMA相關消息撤下，淘寶旗艦店也下架所有蔡依林代言相關商品，「說明蔡依林團隊正與PUMA談判」，要內地粉絲們不要太過心急。

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羅志祥小豬撐新疆棉花 內地粉絲終原諒他曾出軌

FILA中國表態一直有用新疆棉  急與「惹火」BCI割席

【新疆棉花】H&M、Nike倘失中國市場會怎樣？內媒計了這條數

【新疆棉花】Nike與一中國富豪息息相關  並拓14萬就業

【新疆棉花】陳奕迅與adidas分手：抵制污名化中國

新疆棉花風暴擴大  《環球時報》點名Muji、Uniqlo

責任編輯：鄧國強

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