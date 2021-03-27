【新疆棉花】蔡依林沒與PUMA割席  結果這樣（第二版）

下一篇文章
【新疆棉花】美國Amazon封殺中國棉產品？環球網揭來龍去脈
新疆棉花風暴仍在延燒，逾40名兩岸三地藝人與曾拒用新疆棉花的品牌終止商業合作。但來自台灣、目前有在大陸發展的女歌手蔡依林截至周六中午仍未表態，與PUMA割席、終止擔任PUMA大中華區代言人。內地一些網民對此不滿。
（新增末段，蔡依林台北演唱會贊助商，PUMA名字突消失）
新疆棉花事件已上升到維護國家尊嚴的高度，H&M、Nike、Converse、adidas以及Uniqlo、PUMA等曾表示不用新疆棉花的國際品牌，在內地都被點名、有人聲言要抵制。
同時台灣藝人 許光漢迅即與PUMA切割
一批擔任這些品牌代言人的藝人，也火速切割。其中，adidas及姐妹品牌adidas Originals災情最慘重，包括陳立農、張鈞甯、彭于晏在內的17名藝人，已宣布終止合作。
陳奕迅等逾40藝人挺新疆棉花與品牌割席 或因一理由毋須賠分毫
至別運動用品大牌PUMA，台灣「男神」許光漢已於25日迅速透過內地經理人公司作出聲明，與代言的PUMA劃清界線；但同樣來自台灣、同樣為PUMA代言的女歌手蔡依林，至今未有作出割席的決定。
網民紛紛在蔡依林工作室（經理人公司）、個人的微博開始炮轟：
不過也有娛樂博主理解蔡依林為何不表態，指蔡依林因為即將開演唱會，贊助方就是PUMA，此時解約會有很大的麻煩。
蔡依林台北演唱會贊助商 PUMA名字突消失
事實上，有台媒報道指，蔡依林5場台北小巨蛋「UGLY BEAUTY」 演唱會的海報，5天前贊助單位還包括PUMA，但至周六（27日）下午PUMA的名字已蒸發，最新海報已換成Johnnie Walker。
PUMA台灣則表示，「這次加場演場會我們收到贊助邀請的時間比較臨時，雖然贊助合作內容後來持續在討論中，但因年度活動預算已底定，無法臨時調整挪動，所以才忍痛婉拒這1次的加場演唱會贊助。」
【新疆棉花】H&M、Nike倘失中國市場會怎樣？內媒計了這條數
責任編輯：鄧國強
緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道