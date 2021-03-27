  • 28°C
香港時間 : 2021327日 (六) 15:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新疆棉花風暴擴大  中國足協譴責「最大贊助商」NIKE

國情動向 15:01 2021/03/27

分享：

新疆棉花風暴仍在蔓延，國際品牌拒用新疆棉引發中國反抵制風波持續擴大，內地《足球報》報道，中國足協緊急召開內部會議，對國足最大贊助商NIKE（耐克）公司表達了譴責。

報道指，無論是中超聯賽還是國家隊，都與NIKE有長期的商業合作關係。其中，Nike在2009年跟中超公司簽定10年合約，2018年又和中超公司續約10年。

Nike與國足合約 2026年底才屆滿

按照時間點來看，中超與Nike的合約2028年到期。另外，中國國家男子足球隊「中國之隊」在2015年與Nike簽了一份12年10億元人民幣的合約，按照時間計劃，這份國家隊的合約要持續到2026年年底。

Hugo Boss突刪支持新疆棉花聲明 「男神」李易峰割席

【新疆棉花】蔡依林沒與PUMA割席  結果這樣

新疆棉事件爆發以來，中國足協和職業聯盟籌備組高度關注，並緊急就此事召開了內部會議，對NIKE公司「在棉花原料選擇上的錯誤行徑」表達了譴責，中國足協與職業聯盟籌備組表示，將保留進一步處理同耐克合同的權利。

報道稱，除了中國足協和職業聯盟籌備組在行動外，中超聯賽多家俱樂部以實際行動抵制NIKE，例如申花、海港和深足等俱樂部都在對外宣傳中抹去了NIKE的標識。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

孫繼海：新疆沒有種族滅絕、強迫節育

另一方面，曾經出國效力過英超球隊曼城的中國足球名宿孫繼海，退役後身兼新疆足協副主席和新疆青訓總監，他周五接受媒體訪問、談及今次新疆棉花時件時，表示「中國已不是100多年前的中國」。

孫繼海指，沒想到西方會遭到中國民間及網絡上的抵制，揚言西方是「自作自受、荒謬絕倫」。他又說，在2018年前自己沒有去過新疆，但2018年起開始與新疆足協合作，把青訓系統搬到新疆，直指包含維吾爾族在內的各民族新疆朋友充滿熱情，認為不能與西方所描述的「種族滅絕、強迫節育、強迫勞工」劃上等號。

陳奕迅等逾40藝人挺新疆棉花與品牌割席 或因一理由毋須賠分毫

羅志祥小豬撐新疆棉花 內地粉絲終原諒他曾出軌

【新疆棉花】網民促撤換中超贊助商Nike 這品牌去信邀合作

FILA中國表態一直有用新疆棉  急與「惹火」BCI割席

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【新疆棉花】蔡依林沒與PUMA割席 結果這樣
今日
【新疆棉花】蔡依林沒與PUMA割席 結果這樣
Hugo Boss突刪支持新疆棉花聲明 「男神」李易峰割席
今日
Hugo Boss突刪支持新疆棉花聲明 「男神」李易峰割席
陳奕迅等逾40藝人挺新疆棉花與品牌割席 或因一理由毋須賠分毫
2021/03/26
陳奕迅等逾40藝人挺新疆棉花與品牌割席 或因一理由毋須賠分毫
羅志祥小豬撐新疆棉花 內地粉絲終原諒他曾出軌
2021/03/26
羅志祥小豬撐新疆棉花 內地粉絲終原諒他曾出軌
【新疆棉花】網民促撤換中超贊助商Nike 這品牌去信邀合作
2021/03/26
【新疆棉花】網民促撤換中超贊助商Nike 這品牌去信邀合作
經濟 政治 地緣政治 體育人物 體育賽事 足球 中國 Nike 品牌

下一篇文章

【新疆棉花】蔡依林沒與PUMA割席 結果這樣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中澳關係緊張 澳洲駐華大使：中國不可靠兼有報復心
中澳關係緊張 澳洲駐華大使：中國不可靠兼有報復心
新疆棉花風暴擴大 《環球時報》點名Muji、Uniqlo（第二版）
新疆棉花風暴擴大 《環球時報》點名Muji、Uniqlo（第二版）
新疆棉花風暴「導火綫」 擁2000會員的BCI是甚麼組織？
新疆棉花風暴「導火綫」 擁2000會員的BCI是甚麼組織？
美方紫髮女翻譯身份曝光 中美會談前特朗普「御用」
美方紫髮女翻譯身份曝光 中美會談前特朗普「御用」
拜登再這樣說習近平 稱美3招與中國較量（有片）（第三版）
拜登再這樣說習近平 稱美3招與中國較量（有片）（第三版）
小趙薇張京「中國人不吃這一套」譯得太溫和？英語達人這樣譯
小趙薇張京「中國人不吃這一套」譯得太溫和？英語達人這樣譯