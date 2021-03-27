新疆棉花風暴擴大  中國足協譴責「最大贊助商」NIKE

新疆棉花風暴仍在蔓延，國際品牌拒用新疆棉引發中國反抵制風波持續擴大，內地《足球報》報道，中國足協緊急召開內部會議，對國足最大贊助商NIKE（耐克）公司表達了譴責。

報道指，無論是中超聯賽還是國家隊，都與NIKE有長期的商業合作關係。其中，Nike在2009年跟中超公司簽定10年合約，2018年又和中超公司續約10年。

Nike與國足合約 2026年底才屆滿

按照時間點來看，中超與Nike的合約2028年到期。另外，中國國家男子足球隊「中國之隊」在2015年與Nike簽了一份12年10億元人民幣的合約，按照時間計劃，這份國家隊的合約要持續到2026年年底。

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新疆棉事件爆發以來，中國足協和職業聯盟籌備組高度關注，並緊急就此事召開了內部會議，對NIKE公司「在棉花原料選擇上的錯誤行徑」表達了譴責，中國足協與職業聯盟籌備組表示，將保留進一步處理同耐克合同的權利。

報道稱，除了中國足協和職業聯盟籌備組在行動外，中超聯賽多家俱樂部以實際行動抵制NIKE，例如申花、海港和深足等俱樂部都在對外宣傳中抹去了NIKE的標識。

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孫繼海：新疆沒有種族滅絕、強迫節育

另一方面，曾經出國效力過英超球隊曼城的中國足球名宿孫繼海，退役後身兼新疆足協副主席和新疆青訓總監，他周五接受媒體訪問、談及今次新疆棉花時件時，表示「中國已不是100多年前的中國」。

孫繼海指，沒想到西方會遭到中國民間及網絡上的抵制，揚言西方是「自作自受、荒謬絕倫」。他又說，在2018年前自己沒有去過新疆，但2018年起開始與新疆足協合作，把青訓系統搬到新疆，直指包含維吾爾族在內的各民族新疆朋友充滿熱情，認為不能與西方所描述的「種族滅絕、強迫節育、強迫勞工」劃上等號。

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責任編輯：鄧國強

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