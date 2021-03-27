▲ 【新疆棉花】H&M離奇消失於Apple中國地圖 原來因為咁？

新疆棉風暴仍在蔓延，多個曾表態拒用新疆棉花的國際品牌，還在抵制聲的壓力下。美媒報道，瑞典知名服飾品牌H&M，其在華400多間分店繼在百度地圖、滴滴打車App上消失後，有民眾發現，現在在內地範圍內用Apple地圖搜索H&M商店，也查找不到任何訊息。

彭博社引述一名北京網絡用戶說，現時用iPhone上的Apple地圖，搜索H＆M在中國的門市店鋪位置，將找不到任何資料。

這意味繼百度地圖及滴滴打車App後，內地H&M再「被消失」於外國企業的Apple中國地圖。但Uniqlo等其他同業競爭對手、同樣涉入新疆棉花事件的品牌，資料仍可以正常顯示。

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有媒體質疑，H&M分店消失於Apple中國地圖，是否Apple在配合中國當局的做法。

Apple中國地圖訊息 由內地公司提供

但值得注意是，Apple的中國地圖數據不來自自家，而是來自內地導航電子地圖訊息公司高德軟件（AutoNavi Software Co.）。

有指，中國版本蘋果手機內建的蘋果地圖，圖資獨家供應商是高德軟件，這與百度地圖、由百度自行收集資料不同。

而早在周四已有報道說，高德軟件地圖屏蔽了H&M分店，Apple中國地圖不能顯示H&M分店資料，或與此有關連。此前，包含阿里巴巴、拼多多、京東等網路電商也已經全數下架H＆M商品。

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責任編輯：鄧國強

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