  • 28°C
香港時間 : 2021327日 (六) 16:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新疆棉花】H&M離奇消失於Apple中國地圖 原來因為咁？

國情動向 16:25 2021/03/27

分享：

【新疆棉花】H&M離奇消失於Apple中國地圖 原來因為咁？

新疆棉風暴仍在蔓延，多個曾表態拒用新疆棉花的國際品牌，還在抵制聲的壓力下。美媒報道，瑞典知名服飾品牌H&M，其在華400多間分店繼在百度地圖、滴滴打車App上消失後，有民眾發現，現在在內地範圍內用Apple地圖搜索H&M商店，也查找不到任何訊息。

彭博社引述一名北京網絡用戶說，現時用iPhone上的Apple地圖，搜索H＆M在中國的門市店鋪位置，將找不到任何資料。

這意味繼百度地圖及滴滴打車App後，內地H&M再「被消失」於外國企業的Apple中國地圖。但Uniqlo等其他同業競爭對手、同樣涉入新疆棉花事件的品牌，資料仍可以正常顯示。

H&M拒用新疆棉被喊「滾出中國」 共青團：不吃這一套

胡錫進撐民間聲討H&M、Nike 但呼籲官方保持克制

有媒體質疑，H&M分店消失於Apple中國地圖，是否Apple在配合中國當局的做法。

Apple中國地圖訊息　由內地公司提供

但值得注意是，Apple的中國地圖數據不來自自家，而是來自內地導航電子地圖訊息公司高德軟件（AutoNavi Software Co.）。

有指，中國版本蘋果手機內建的蘋果地圖，圖資獨家供應商是高德軟件，這與百度地圖、由百度自行收集資料不同。

而早在周四已有報道說，高德軟件地圖屏蔽了H&M分店，Apple中國地圖不能顯示H&M分店資料，或與此有關連。此前，包含阿里巴巴、拼多多、京東等網路電商也已經全數下架H＆M商品。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

胡錫進撐民間聲討H&M、Nike 但呼籲官方保持克制

華春瑩談H&M被抵制：中國百姓不允外國人吃飯砸碗

【新疆棉花】H&M、Nike倘失中國市場會怎樣？內媒計了這條數

安踏不想步H&M後塵 急與倡抵制新疆棉組織割席

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解
 

相關文章

新疆棉花風暴擴大 中國足協譴責「最大贊助商」NIKE
今日
新疆棉花風暴擴大 中國足協譴責「最大贊助商」NIKE
【新疆棉花】蔡依林沒與PUMA割席 結果這樣
今日
【新疆棉花】蔡依林沒與PUMA割席 結果這樣
Hugo Boss突刪支持新疆棉花聲明 「男神」李易峰割席
今日
Hugo Boss突刪支持新疆棉花聲明 「男神」李易峰割席
陳奕迅等逾40藝人挺新疆棉花與品牌割席 或因一理由毋須賠分毫
2021/03/26
陳奕迅等逾40藝人挺新疆棉花與品牌割席 或因一理由毋須賠分毫
羅志祥小豬撐新疆棉花 內地粉絲終原諒他曾出軌
2021/03/26
羅志祥小豬撐新疆棉花 內地粉絲終原諒他曾出軌
手機Apps 創新科技及應用 科技產品 經濟 地緣政治 政治 軟件 Apps商店 商品 新疆維吾爾自治區

下一篇文章

新疆棉花風暴擴大 中國足協譴責「最大贊助商」NIKE
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中澳關係緊張 澳洲駐華大使：中國不可靠兼有報復心
中澳關係緊張 澳洲駐華大使：中國不可靠兼有報復心
拜登再這樣說習近平 稱美3招與中國較量（有片）（第三版）
拜登再這樣說習近平 稱美3招與中國較量（有片）（第三版）
新疆棉花風暴「導火綫」 擁2000會員的BCI是甚麼組織？
新疆棉花風暴「導火綫」 擁2000會員的BCI是甚麼組織？
美方紫髮女翻譯身份曝光 中美會談前特朗普「御用」
美方紫髮女翻譯身份曝光 中美會談前特朗普「御用」
小趙薇張京「中國人不吃這一套」譯得太溫和？英語達人這樣譯
小趙薇張京「中國人不吃這一套」譯得太溫和？英語達人這樣譯
新疆棉花風暴擴大 《環球時報》點名Muji、Uniqlo（第二版）
新疆棉花風暴擴大 《環球時報》點名Muji、Uniqlo（第二版）