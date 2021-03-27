▲ 【新疆棉花】美國Amazon封殺中國棉產品？環球網揭來龍去脈

新疆棉花風暴仍在發酵中，正當多個曾表態拒用新疆棉花的國際品牌，被內地電商下架之際，環球網報道，美國龍頭電商平台亞馬遜（Amazon）已封殺中國棉產品；Amazon未有證實消息，但環球網指事件空穴來風、未必無因，一切由美國前總統特朗普卸任前一道禁令說起。

根據環球網報道，中國豆瓣一名網友爆料，有通過Amazon向美國出口棉製品的中國商家透露，Amazon正在要求中國出口商提供「棉製品不包含新疆棉花」的證明。

據報，在一份疑似為Amazon發給中國出口商的文件中提到，美國政府規定禁止進口來自中國新疆的所有棉花製品；但中國有85%的棉花都來自新疆地區，目前有客人要求中國商家必須提供證明，否則來自中國的棉製品很可能被美國海關扣下。

封殺行動 或源自特朗普卸任前一道禁令

爆料網民也提供了對話截圖，疑為中國商家的人表示，賣家根本無法提供這種保證出口產品不包含新疆棉花的證明，結果就是他們在Amazon上出售的棉製品被「一律下架」了。

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報道指出，雖然目前這則消息仍未得到Amazon官方證實，但根據此前的美媒報導，特朗普（Donald Trump）政府早在今年1月13日就宣稱以「強迫勞動」為由，全面封殺了來自中國新疆的棉花以及番茄等產品，因此爆料的情況看來並非空穴來風。

而內地觀察者網也作出類似報道，而除了Amazon，還有美國家居電商平台Wayfair也封殺中國棉產品。

Wayfair近日已向商戶發了相關警告信，要求商戶公開自己的供應鏈；並且稱如果商戶不聽指令，將會對進口商進行民事處罰（Civil penalities）。

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責任編輯：鄧國強

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