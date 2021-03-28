【新疆問題】中方反制裁美加3人1機構 布林肯重申「聯盟制華」（第二版）

中國外交部周六（27日）晚宣布，對美國、加拿大3名人員和1個機構實施制裁，報復兩國以人權為由制裁新疆官員及機構。美國國務卿布林肯與加拿大總理杜魯多隨後回應，其中布林肯重申「聯盟制華」。

（新增第4段起的美加兩國回應）

根據中國外交部官網27日晚間發布的新聞稿，被制裁的人員與機構為美國國際宗教自由委員會主席曼欽（Gayle Manchin）、副主席柏金斯（Tony Perkins）、加拿大保守黨國會議員莊文浩（Michael Chong）、加拿大眾議院外委會國際人權小組委員會。

中方重申：捍衛國家主權決心堅定不移

中國外交部指，自即日起禁止有關人員及其直系家屬入境中國包括香港、澳門，禁止中國公民及機構與其交易。同時，此前中國對美方在涉疆問題上「嚴重損害中方主權和利益人員」的制裁仍然有效。

新聞稿最後指，中國政府捍衛國家主權、安全和發展利益的決心堅定不移。「中方敦促有關方面認清形勢，糾正錯誤，停止在涉疆問題上搞政治操弄，停止以任何方式干涉中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則必將玩火自焚」。

歐盟就新疆人權制裁中國32年來首次 京即反制

美歐加英選在這天同步制裁中國 藏政治符號

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）隨後透過聲明回應，批評中方在毫無依據下對美方人員實施制裁，此舉顯然是報復美國。

布林肯表示，在此之前，中國一月曾制裁28名美國官員，去年7月也對美國官員採取行動，此舉只會令國際對中國新疆人權問題加大監督力度。

布林肯重申，美國與加拿大、英國、歐盟與其他盟友站在一起，敦促北京停止在新疆的行為。

布林肯：令國際加大對新疆「監督力度」

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）則在Twitter發文回應，稱中國的制裁行動「令人無法接受」，又稱「我們將與國際夥伴持續捍衛世界各地的人權」。

美國日前聯合歐盟、英國與加拿大，以人權為由制裁新疆官員及機構。中國當天隨即對10名歐盟人士及4個實體祭出報復性制裁，26日則進一步制裁英國9名人員和4個機構。

胡錫進：歐盟離不開中國 「象徵性制裁」刷存在感

華春瑩怒駁歐美制裁 「大炮打開中國大門的時代已一去不返」

美有一個G7盟友「不合群」 未就新疆制裁中國

新疆官員回應被歐美制裁：在當地無存款 所謂制裁如同廢紙

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解