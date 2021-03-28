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【新疆棉花】蔡依林終割席？PUMA這樣為撤贊助解畫

國情動向 14:54 2021/03/28

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新疆棉花風暴仍在蔓延，逾40名兩岸三地藝人紛與曾拒用新疆棉花的國際品牌割席後，一些仍未表態的藝人遭內地網民圍攻，PUMA大中華區代言人蔡依林就是其一；事後，蔡依林演唱會的贊助商名單，突然刪除PUMA的標誌，令外界猜測她終於「割席」。但PUMA發聲明解畫，稱是PUMA品牌方主動撤銷贊助。

蔡依林（Jolin）連日被內地網民要求表態支持新疆棉花，敦促她盡快與PUMA切割。

PUMA稱是主動撤贊助　似有暗示？

蔡依林儘管連日來低調不回應，但已有眼利網民發現，周日（28日）開賣的5場蔡依林台北小巨蛋「UGLY BEAUTY」 演唱會，宣傳海報悄悄有變動，PUMA從贊助商名單中消失。外界懷疑，蔡依林是在激烈的輿論環境中與PUMA割席。

【新疆棉花】蔡依林沒與PUMA割席  結果這樣（第二版）

Hugo Boss突刪支持新疆棉花聲明 「男神」李易峰割席

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但PUMA台灣對此回應時，卻表示是主動撤銷贊助，以曲線說明非因承受輿論壓力：

這次加場演場會我們收到贊助邀請的時間比較臨時，雖然贊助合作內容後來持續在討論中，但因年度活動預算已抵定，無法臨時調整挪動，所以才忍痛婉拒這一次加場演唱會贊助。

而PUMA雖已不是蔡依林演唱會的贊助商，但蔡仍未明確終止作為PUMA代言人的角色，內地一些網民繼續開火。

  • 你為什麼還不解約？
  • 你啥時候要和GAP、PUMA解約呢？
  • Jolin，終止跟PUMA的合作啊！
  • 不解約就真的轉黑了。
  • 再不解約，真是對你失望了。
  • 對不起，國家面前無偶像，沒有表明立場，我真的很難過很難過，結束愛你的第十年。

【新疆棉花】H&M、Nike倘失中國市場會怎樣？內媒計了這條數

陳奕迅等逾40藝人挺新疆棉花與品牌割席 或因一理由毋須賠分毫

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責任編輯：鄧國強

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