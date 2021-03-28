央視首曝BCI封殺新疆棉花影響：有出口商虧掉數億（有片）

新疆綿花風暴的導火線是總部設於瑞士的「良好棉花發展協會（Better Cotton Initiative，BCI）去年發出報告，指稱新疆棉花生產存在人權問題，促使業界停用。中央電視台27日播發的節目，首度披露BCI封殺令對中國產生的影響，有棉花出口商失去出口渠道、損失數億元（人民幣，下同），而最終受害的，還有新疆維吾爾族的棉農。

央視又引述多方指，新疆棉花生產過程中，並不存在強迫勞動的問題，直指西方造謠。

央視引述現年55歲的新疆尉犁縣棉農艾爾肯·艾則孜說，他擁有的一畝土地可年產400到450公斤棉花；多年來「多勞動多掙錢」，每年純收入有10萬元左右，讓他養了7、80頭羊、20頭牛，2018年還在縣城買了一個將近100平方米的住宅。

BCI以人權為由 向新疆棉下封殺令

但這樣美好的生活，今後可能會改變，因爲附近的工廠可能不再收購他的棉花。

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尉犁縣衆望工貿有限公司負責人張彪承認，他原本連續兩年從艾爾肯·艾則孜的棉田收購棉花，加工後銷往國內外；但自2020年開始，張彪卻失去了出口的機會、品牌商不再從張彪的工廠購買棉產品。

很多（品牌）就是終止了新疆方面的原料的供應，包括供應商的選擇上，有的是放棄了新疆的，有的甚至放棄了中國的供應商。

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在這種背景下，張彪有可能不再從艾爾肯·艾則孜等棉農收購棉花，令棉農生計受損。

2020年究竟發生什麼事？BCI正是在這一年以新疆人權為由，促使各國業者不再使用新疆棉花。張彪說，因爲他的企業處於產業鏈上游，所以預期損失也不算太大，但一些主要依靠出口的棉企，銷售渠道已經被徹底切斷，有的企業損失達到幾億元。

受損的不僅出口企業 還有棉農

央視指，瑞士良好棉花發展協會BCI是一家總部位於瑞士日內瓦的國際性棉花供應鏈標準審核機構，爲棉花生產加工企業提供「良好棉花」擔保認證。只有經過協會認證的棉花和棉織品，在全球供應鏈市場才具有競爭力。

如果得不到認證，相當於新疆棉產品進入了國際貿易的「黑名單」。正因BCI指新疆棉存在人權問題，令多個品牌拒用。

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但央視引述新疆國欣種業有限公司總經理盧春建指，人權指控純屬都「胡說八道」：

有強迫勞動嗎？民族同志（維吾爾族）在我們這幹得非常好，一個月有五千塊錢的工資，而且我們這提供食宿，提供吃住，每天工作8個小時。我不知道他說這個話的目的是看到了還是聽到了，還是胡言亂語.......

新疆國欣種業公司員工穆太力普也說，「我們平時上8個小時班，休息16個小時，中間有兩個小時午休時間，我們夫妻倆一個月的工資是9000元左右，我們的公司沒有所謂的『強迫勞動』，我來公司後也沒聽過沒見過這樣的事」。

BCI上海代表處與總部不同調：沒有強迫勞動

瑞士良好棉花發展協會（BCI）上海代表處首席代表吳豔接受央視訪問時直指，總部沒有聽從他們的報告，仍要聲稱新疆棉企存在所謂「強迫勞動」，並且在沒有任何理由下，無限期取消新疆棉企「良好棉花」認證。

那麽我們總部作出暫停認證這樣的一個決定，實際上會導致近50萬噸的新疆棉花無法進入國際棉紡織生產供應鏈。

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責任編輯：鄧國強

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