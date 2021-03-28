新疆棉花風暴  央視等連環發炮稱BCI背後藏「美國勢力」

新疆棉花風暴仍在蔓延，「良好棉花發展協會（Better Cotton Initiative，BCI）」去年主張企業拒用新疆棉花是導火線。中央電視台等多間官媒先後報道，指稱BCI背後有美國身影，其中，美國國際開發署曾在2016年時向BCI提供100萬美元資金，而該署曾自稱是貫徹美國外交政策、支援非軍事項目的獨立機構。

央視客戶端（App新聞）刊出題為「盯上新疆棉花？BCI哪兒來的勇氣」的報道，起底事件主角之一的BCI。這個機構2009年成立於瑞士日內瓦，號稱為一家「全球性非盈利國際性會員組織」，初衷是希望農民能學會有效用水、保護環境、減少化學物質的使用，提倡「體面勞動」等。

央視：BCI曾收美國國際開發署100萬美元

到了2020年5月初，BCI全球會員數已達到1953家。其中不乏國際知名一流品牌，也因為其影響力擴大，能否拿到BCI「認可牌照」會直接影響服裝企業在國際上的銷量。報道分析，這也解釋為什麼此次BCI對新疆棉花進行攻擊，會引起許多國際服裝品牌跟風。

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報道又指出，BCI既不控制產能，也不掌握技術，更不接觸市場，能在棉花界重要地位全因為它已經從「非盈利組織變」成「謀求盈利的組織」，其背後金主之一是美國國際開發署（USAID）。

央視這項報道提到，美國國際開發署自稱是貫徹美國外交政策、支援非軍事項目的獨立機構，該單位在2016年提供BCI共100萬美元的資金。

報道還質疑特朗普政府在位時，就曾以強制勞動為藉口，禁止美國進口新疆棉花、番茄等產品；之所以選擇棉花下手，就是因為中國棉花領域的發展，正威脅美國的國際定價權，「新疆棉花又是中國棉花生產的主力軍，因此成為被攻擊的對象」。

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據統計，2020/2021年度，中國棉花產量約595萬噸，其中新疆棉花產量520萬噸，佔其境內產量比重約87%，全球的20%。《新華視點》曾報道，中國現在已經是全球第二大棉花生產國。

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而央視27日播出的焦點訪談題為「獨家調查：白棉花爲何上了『黑名單』」，也再提出BCI與美國的關係。

報道指，BCI的決策機構是良好棉花理事會，其主要收入來源是理事會成員中的歐美品牌；另外，美國國際開發署也是BCI的重要贊助方，這家美國政府機構，左右良好棉花理事會的內部決策，不斷授意BCI總部對新疆棉企采取不正當行動。

而人民日報社旗下《環球時報》則報道稱，BCI理事會大部分成員是歐美零售品牌商的派駐代表，由於會員繳納的會費是BCI的主要收入來源，因此美國的NIKE、LEVIS、GAP等著名品牌商代表在BCI理事會中有較大影響力和話語權，能夠直接影響BCI決策。

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《環球時報》又指，美國國際開發署則是BCI的贊助商，這家代表美國政府意志的機構，對BCI理事會也有着很大的影響力。正是這些理事會成員，不斷要求BCI總部對新疆會員單位採取行動。

報道並稱，在BCI調查組舉辦的其中一次會議中，參會成員除了上述的BCI調查組「反華組織」成員代表，還邀請了長期接受美國「國家民主基金會」資助的「維吾爾人權項目」負責人路易莎·格雷芙等英美人權組織代表。路易莎·格雷芙曾擔任美國「國家民主基金會」的副總裁。

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責任編輯：鄧國強

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