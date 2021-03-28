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中國伊朗全面聯手應對美國？簽跨1/4世紀涉4000億美元協定

國情動向 19:59 2021/03/28

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中國伊朗全面聯手應對美國？簽跨1/4世紀涉4000億美元協定

中國和伊朗外交部長於27日簽署一項長達25年的合作協定，中方同意未來25年在伊朗投資4000億美元、折合近3.1萬港元，可望涵蓋中國對伊朗能源和基礎設施等重大部門的投資。

外媒分析指，中伊這項協議的重要性，並不僅在於兩國的實質利益，還在於雙方正式結成戰略聯盟，聯手應對美國：伊朗突破了美國因伊朗核計劃而祭出的制裁孤立措施，中國深化了在中東的影響力。

紐約時報（The New York Times）報道，伊朗在簽署協定前並未公布詳細內容，但專家指出，協定內容應與紐時去年取得的18頁草案大致相同。

中俄朝伊VS北約  布林肯訪歐預示中美軍事對立？

奧斯汀強調美韓同盟應對中朝威脅

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當時的草案詳載，中國未來25年將投資4000億美元在數十個領域，包括銀行、電信、港口、鐵路、醫療保健及資訊科技等。相對地，中國將取得伊朗定期石油供應。伊朗官員及石油貿易商透露，伊朗在油價方面將提供大幅折扣。

草案中並主張加強中伊軍事合作，包括聯合訓練及演習、共同研究、武器研發以及情報交流。

王毅：中伊關係  將是永久戰略關係

伊朗媒體稍早引述中國外交部長王毅說，「我們和伊朗的關係不會受到當前局勢的影響，而將是永久戰略關係」。

伊朗媒體引述羅哈尼的顧問艾希納（Hesameddin Ashena）表示，這項協定是「外交成功的典範」。

美防長奧斯汀或下周訪印 尋求同盟抗華

美國陸戰隊首調低俄羅斯等級 中國成「頭號威脅」

土耳其每日晨報（Daily Sabah）報道，中國國家主席習近平2016年1月訪德黑蘭時，曾與伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）針對建立「在交通、港口、能源、工業和服務業等領域互惠投資」的路線圖，達成共識。

中國是伊朗最大的貿易夥伴和長期盟邦之一，2016年同意在10年之間，提振雙邊貿易額10倍以上，達到6000億美元。

責任編輯：鄧中建

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