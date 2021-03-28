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敵人的敵人便是朋友？揭中國「中東牌」破美圍堵

國情動向 21:41 2021/03/28

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敵人的敵人便是朋友？揭中國「中東牌」破美圍堵

中美高層會談被指在阿拉斯加破局收場、美國國務卿布林肯隨即又前往歐盟和北約訪問，過程中，美國與歐盟、英國、加拿大罕有地同步就新疆議題制裁中國，反映美國謀以「聯盟機制」針對中國，手法咄咄逼人。在此之際，中國外長王毅出訪中東6國，其中一半即3國俱與美國有矛盾、伊朗更一直是美國死敵；中方在關鍵時刻扣緊與這些國家的關係，顯然有應對美國之意。

中國外交部21日公布，王毅24日至30日將對沙特阿拉伯、土耳其、伊朗、阿聯酋、巴林進行正式訪問，另對阿曼進行工作訪問。只要翻開美國與中東國家交惡的「記事簿」，便能發現這6國中有至少3國一直或近年都與美國關係緊張。

因此，王毅此行的重要意義，並不止於擴大在中東的地緣影響力、推動一帶一路倡議，而是有更深一層的考量：聯合美國「敵人」、變成中國朋友甚至是「知心友」，布置應對美國的棋局。

王毅訪中東　是要聯合美國敵人一起應對美國

其中伊朗方面，一直是美國的死敵，近年再度火上澆油－－2018年5月，特朗普政府單方面退出伊朗核問題全面協議，並對伊朗實施極限施壓，美伊關係再度緊張。拜登政府上任以來雖已表達了調整對伊朗的政策、重回伊朗核協議的意願，但美伊兩國關係到目前為止仍沒有任何改善的跡象。

至於土耳其，因為購買了俄羅斯S-400防空系統事宜讓美國不滿，並在去年12月招來美國的國防工業領域製裁，這是美國相關法律首次被用於打擊北約成員國、土耳其對此形容為「嚴重錯誤」。

中國伊朗全面聯手應對美國？簽跨1/4世紀涉4000億美元協定

80國勝30國  王毅這樣反駁西方批評新疆人權

美國國務卿布林肯上任之初更說，土耳其的行為不像一個美國的盟友，並揚言美國將重新考慮是否要就土耳其購買俄羅斯防空系統一事，對其進行進一步制裁。

沙特也在美國的製裁之下。今年2月，美國國家情報局局長辦公室公佈了一份解密情報報告，稱沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed bin Salman）批准了綁架俘獲殺害《華盛頓郵報》專欄作家，沙特記者賈邁勒·卡舒吉（Jamal Khashoggi）。

王毅：與伊朗建立的  是永久戰略關係

儘管沙特皇室仍然矢口否認，拜登隨後公佈了對多名官員的製裁案，包括經濟、個人、旅行製裁。拜登還對沙特國王喊話，兩國關係即將發生重大改變，所有的規則也都會改變。

事實上，王毅此行已跟美國部份「敵人」達成合作或共識。其中，中國已跟伊朗簽署合作協定。儘管兩國未公布細節，但專家指，內容應與紐約時報（The New York Times）去年取得的18頁草案大致相同。

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當時的草案詳載，中國未來25年將投資4000億美元在數十個領域，包括銀行、電信、港口、鐵路、醫療保健及資訊科技等。相對地，中國將取得伊朗定期石油供應。伊朗官員及石油貿易商透露，伊朗在油價方面將提供大幅折扣。

中俄朝伊VS北約  布林肯訪歐預示中美軍事對立？

外媒：中美各像箭豬與狐狸 狐狸多謀但箭豬更懂這樣

草案中並主張加強中伊軍事合作，包括聯合訓練及演習、共同研究、武器研發以及情報交流。

伊朗媒體稍早引述中國外交部長王毅說，「我們和伊朗的關係不會受到當前局勢的影響，而將是永久戰略性關係」。伊朗媒體引述羅哈尼的顧問艾希納（Hesameddin Ashena）表示，這項協定是「外交成功的典範」。

沙特支持中國新疆政策  助中國應對西方批評

而稍早前，王毅與沙特王儲穆罕默德會面時，獲穆罕默德承諾，堅定支持中方在涉新疆、涉香港等問題上的正當立場，反對以任何藉口干涉中國內政，反對個別勢力挑撥中國與伊斯蘭世界的關係，願意與中方一道，恪守聯合國憲章宗旨和原則，維護地區和世界安全穩定。

外界指，新疆議題正被熱炒之際，中方獲「伊斯蘭世界的心臟」沙特明確支持，對中國來說無疑是很重要的。

美國傳媒揭 中美交鋒背後悄悄推進這項合作

【中美對話】特朗普前幕僚：美國「慘敗」  布林肯丟臉

但華盛頓研究所的波洛克說，雖然中國在大力提升與中東國家的關係，中東國家也希望發展與中國的關係，這並不必定意味著他們要在美、中之間選邊站。他又說，除伊朗堅定反美之外，沙特和土耳其依然致力於與美國發展安全關係。阿聯酋、巴林和阿曼與美國的關係也無風浪。

而《解放日報》旗下的《上觀》新聞援引中國專家的話說， 在中國面臨特殊外交環境的情況下，中東國家的這份支持彌足珍貴。

【中美會談】美媒：楊潔篪一句話 令布林肯吃一驚

中美會談火藥味濃 美專家：徹底失敗

責任編輯：鄧國強

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