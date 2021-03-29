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拜登邀請習近平能否促成中美氣候合作 蓋茨有答案？

國情動向 10:04 2021/03/29

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4月22日世界地球日，美國總統拜登計劃與多國領袖舉行峰會，討論合作應對氣候變化這人類共同挑戰，美國亦料會首次公佈減排目標。縱中美關係緊張，拜登表示，會邀請中國國家主席習近平參與峰會。中美屆時會否和怎樣良性互動，可說就是一塊試金石，或會決定中美關係是美方所稱「競爭合作且對抗」，還是只有對抗，其他都是說說而已。蓋茨對中美就氣候問題應怎樣化敵為友有一番見解，又是否行得通？

2021年僅僅過了幾個月，中國遇上近十年最強沙塵暴，黃沙紛飛漫天蓋地，民眾驚呼一覺醒來如在火星；美國碰着十多年最強冰雪暴，千里冰封雪虐風饕，德州缺水斷電陷入人道危機。

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中美高層阿拉斯加戰略對話，鏡頭面前交鋒再激烈，也未有蓋住雙方探索合作應對氣候變化意願。美國國務卿布林肯指，在氣候問題上，美中兩國利益有所相交。中方更稱中美會成立氣候變化聯合工作組。只是拜登政府對於和中國合作顯得矯情，強調「會上未有成立」。

美國傳媒揭 中美交鋒背後悄悄推進這項合作

新華社揭中美會談：美重申一中 立聯合氣候工作組

人類要應對氣候變化，避免溫度失控上升，各國就必須將碳排放降下來，並最終實現碳中和，把淨排放歸零。這並非不可能，只是不容易。中美作為世界兩大排放國，一起參與自然少不得。

微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）今年出版新書《如何避免氣候災難：我們擁有的解決方案和我們需要的突破》（How to Avoid a Climate Disaster: The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need），主張減排終歸是個金錢問題，低碳零碳綠色科技不是不存在，衰在貴，而中美合作對減價普及至關重要。

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蓋茨指出，人類每年向大氣層注入510億噸溫室氣體......（中略）......要把這規模不可思議的碳排放減至零，技術上障礙其實不大。例如美國民間已在研發......

只是以新技術生產存在「綠色溢價」（green premium），成本遠高於傳統技術。蓋茨比喻，如果減排每噸成本是100美元，每年減排510億噸就成本超過5萬億美元，世界各國都出不起這種錢......

沙塵暴令中國北方17省「變火星」 防護林為何沒用？

德州停電凸顯美制度不及中國？中紀委這樣評

蓋茨提出，世界需要持續科技創新，在未來10年將「綠色溢價」降低至少95%，這才有望及時實現碳中和......（中略）......美國無疑擁有創新和科研優勢......（中略）......中國產業使得電池、太陽能發電板（光伏）、電動車這些對抗氣候變化的重要產品，價格大幅下降，令世界更容易負擔得起......

蓋茨因此認為，中美應該集合力量與各自所長，聯手推動綠色科技研發，將「綠色溢價」打下來；美國更應探討以雙贏辦法，協助中國提早實現2060年碳中和目標......

蓋茨的思路和觀點相當清晰合理，只是現實中的氣候問題仍然充滿政治，為中美聯手造成可觀障礙。

......美國氣候特使、前國務卿克里（John Kerry）年初形容，美方會視氣候變化為「關鍵獨立議題」尋求與中國合作。然而事實上，應對氣候變化絕非獨立議題......

中國爭「終極能源」 人造太陽擬試1億度燃燒100秒

美國與西方雖然明白應對氣候變化少不了中國，卻同時害怕中國國際影響力上升。中國光伏產能雖令價格大幅下降，協助這種綠色科技普及，惟同時也衍生了和歐美的貿易爭端。鋰電池......（中略）......電動車甚至是更為敏感的產品......

此外，排減目標時間也是政治。中國2060年碳中和目標，比歐洲主流......（中略）......蓋茨期望美國以合作雙贏方式助中國提早達標，但現實是，美方仍然未有突破圍堵、孤立中國的對抗式舊思維。美媒披露，拜登政府認為......

（節錄）

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撰文 : 連兆鋒

欄名 : 中外縱橫

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