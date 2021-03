拜登邀請習近平能否促成中美氣候合作 蓋茨有答案？

4月22日世界地球日,美國總統拜登計劃與多國領袖舉行峰會,討論合作應對氣候變化這人類共同挑戰,美國亦料會首次公佈減排目標。縱中美關係緊張,拜登表示,會邀請中國國家主席習近平參與峰會。中美屆時會否和怎樣良性互動,可說就是一塊試金石,或會決定中美關係是美方所稱「競爭合作且對抗」,還是只有對抗,其他都是說說而已。蓋茨對中美就氣候問題應怎樣化敵為友有一番見解,又是否行得通?

2021年僅僅過了幾個月,中國遇上近十年最強沙塵暴,黃沙紛飛漫天蓋地,民眾驚呼一覺醒來如在火星;美國碰着十多年最強冰雪暴,千里冰封雪虐風饕,德州缺水斷電陷入人道危機。

中美高層阿拉斯加戰略對話,鏡頭面前交鋒再激烈,也未有蓋住雙方探索合作應對氣候變化意願。美國國務卿布林肯指,在氣候問題上,美中兩國利益有所相交。中方更稱中美會成立氣候變化聯合工作組。只是拜登政府對於和中國合作顯得矯情,強調「會上未有成立」。

人類要應對氣候變化,避免溫度失控上升,各國就必須將碳排放降下來,並最終實現碳中和,把淨排放歸零。這並非不可能,只是不容易。中美作為世界兩大排放國,一起參與自然少不得。

微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)今年出版新書《如何避免氣候災難:我們擁有的解決方案和我們需要的突破》(How to Avoid a Climate Disaster: The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need),主張減排終歸是個金錢問題,低碳零碳綠色科技不是不存在,衰在貴,而中美合作對減價普及至關重要。

蓋茨指出,人類每年向大氣層注入510億噸溫室氣體......(中略)......要把這規模不可思議的碳排放減至零,技術上障礙其實不大。例如美國民間已在研發......

只是以新技術生產存在「綠色溢價」(green premium),成本遠高於傳統技術。蓋茨比喻,如果減排每噸成本是100美元,每年減排510億噸就成本超過5萬億美元,世界各國都出不起這種錢......

蓋茨提出,世界需要持續科技創新,在未來10年將「綠色溢價」降低至少95%,這才有望及時實現碳中和......(中略)......美國無疑擁有創新和科研優勢......(中略)......中國產業使得電池、太陽能發電板(光伏)、電動車這些對抗氣候變化的重要產品,價格大幅下降,令世界更容易負擔得起......

蓋茨因此認為,中美應該集合力量與各自所長,聯手推動綠色科技研發,將「綠色溢價」打下來;美國更應探討以雙贏辦法,協助中國提早實現2060年碳中和目標......

蓋茨的思路和觀點相當清晰合理,只是現實中的氣候問題仍然充滿政治,為中美聯手造成可觀障礙。

......美國氣候特使、前國務卿克里(John Kerry)年初形容,美方會視氣候變化為「關鍵獨立議題」尋求與中國合作。然而事實上,應對氣候變化絕非獨立議題......

美國與西方雖然明白應對氣候變化少不了中國,卻同時害怕中國國際影響力上升。中國光伏產能雖令價格大幅下降,協助這種綠色科技普及,惟同時也衍生了和歐美的貿易爭端。鋰電池......(中略)......電動車甚至是更為敏感的產品......

此外,排減目標時間也是政治。中國2060年碳中和目標,比歐洲主流......(中略)......蓋茨期望美國以合作雙贏方式助中國提早達標,但現實是,美方仍然未有突破圍堵、孤立中國的對抗式舊思維。美媒披露,拜登政府認為......

