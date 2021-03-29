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新疆3組織發聲明：不存在強迫勞動 邀外國實地考察

國情動向 10:14 2021/03/29

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新疆棉花風波仍未平息，當地3組織齊發聲明表示，新疆「強迫勞動」完全是子虛烏有，近年來新疆棉花已實現機械化、智能化、規模化播種，敦促美西方反華勢力別再污蔑抹黑新疆。歡迎紡織供應鏈體系上的海外品牌商、跨國企業到新疆考察。

總工會聲明：美國才真正存在強迫勞動

新疆維吾爾自治區總工會發布聲明表示，近年來新疆棉花已實現機械化、智能化、規模化播種。現在，新疆棉花機械採摘率已達到75.5%，北疆高達95%。採棉工都是根據自己的意願選擇棉花種植戶，按地方性法規，在平等自願、協商一致的基礎上簽訂勞動合同，獲取相應報酬。新疆維吾爾自治區婦女聯合會還指，新疆各族婦女參與勞動就業完全是自主自願，很多農村婦女從農民變成了產業工人，在紡織生產線上編織著美好生活。

新疆維吾爾自治區總工會聲明又指，眾所周知，美國才是真正存在強迫勞動的國家。美國發布的年度《人口販運問題報告》承認，美國強迫勞動、強迫賣淫、債務奴役等問題嚴峻，是人口販運的來源國、目的國、中轉國，甚至美國官員也參與了販運人口和強迫勞動。2015年6月10日，國際工會聯盟發布一份報告，將美國列為系統性地侵犯工人權利的國家之一。

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同時，新疆棉花協會聲明表示，該協會致力於推動新疆棉花產業的高質量、可持續發展，以「環境友好、體面勞動、品質優良、全程可追溯」為棉花及其製成品生產標準，不斷提高棉花及棉產品生產經營的組織化、專業化程度，全面打造新疆棉製品優質形象，歡迎紡織供應鏈體系上的海外品牌商、跨國企業到新疆考察，實地了解新疆棉花種植、棉紡產業發展情況，期待與廣大棉紡織企業、機構構建客觀、友好的紡織產業合作關係。

另一方面，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）稱，聯合國正與中國進行磋商，期望能允許聯合國人員「不受限制地」造訪新疆地區，以了解當地維吾爾族人的處境。

責任編輯：尹航

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