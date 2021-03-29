  • 27°C
香港時間 : 2021329日 (一) 17:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新疆3組織發聲明：不存在強迫勞動 邀外國實地考察（第二版）

國情動向 16:14 2021/03/29

分享：

新疆棉花風波仍未平息，當地3組織齊發聲明表示，新疆「強迫勞動」完全是子虛烏有，近年來新疆棉花已實現機械化、智能化、規模化播種，敦促美西方反華勢力別再污蔑抹黑新疆。歡迎紡織供應鏈體系上的海外品牌商、跨國企業到新疆考察。

（新增中國外交部回應）

總工會聲明：美國才真正存在強迫勞動

新疆維吾爾自治區總工會發布聲明表示，近年來新疆棉花已實現機械化、智能化、規模化播種。現在，新疆棉花機械採摘率已達到75.5%，北疆高達95%。採棉工都是根據自己的意願選擇棉花種植戶，按地方性法規，在平等自願、協商一致的基礎上簽訂勞動合同，獲取相應報酬。新疆維吾爾自治區婦女聯合會還指，新疆各族婦女參與勞動就業完全是自主自願，很多農村婦女從農民變成了產業工人，在紡織生產線上編織著美好生活。

新疆維吾爾自治區總工會聲明又指，眾所周知，美國才是真正存在強迫勞動的國家。美國發布的年度《人口販運問題報告》承認，美國強迫勞動、強迫賣淫、債務奴役等問題嚴峻，是人口販運的來源國、目的國、中轉國，甚至美國官員也參與了販運人口和強迫勞動。2015年6月10日，國際工會聯盟發布一份報告，將美國列為系統性地侵犯工人權利的國家之一。

新疆棉花風暴  央視等連環發炮稱BCI背後藏「美國勢力」

【新疆棉花】蔡依林終割席？PUMA這樣為撤贊助解畫

【新疆棉花】美國Amazon封殺中國棉產品？環球網揭來龍去脈

同時，新疆棉花協會聲明表示，該協會致力於推動新疆棉花產業的高質量、可持續發展，以「環境友好、體面勞動、品質優良、全程可追溯」為棉花及其製成品生產標準，不斷提高棉花及棉產品生產經營的組織化、專業化程度，全面打造新疆棉製品優質形象，歡迎紡織供應鏈體系上的海外品牌商、跨國企業到新疆考察，實地了解新疆棉花種植、棉紡產業發展情況，期待與廣大棉紡織企業、機構構建客觀、友好的紡織產業合作關係。

另一方面，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）稱，聯合國正與中國進行磋商，期望能允許聯合國人員「不受限制地」造訪新疆地區，以了解當地維吾爾族人的處境。

外交部：新疆地區大門始終敞開

對此，中國外交部發言人趙立堅回應表示，新疆地區的大門始終是敞開的，中方歡迎聯合國人權事務高級專員訪問新疆。中方早已向人權高專發出訪華並訪疆的邀請，雙方一直保持溝通。

趙立堅又指，訪問的目的是促進雙方交流與合作，而不是進行有罪推定式的所謂調查。同時，中方也反對利用此事進行政治操弄，向中方施壓。

而在今天（29日）上午外交部與新疆維吾爾自治區共同舉行記者會上，有外媒記者表示，自己「聽說」其他外國記者赴新疆採訪時會有警察跟踪。新疆維吾爾自治區人民政府新聞發言人徐貴相回應稱，這種情況是不存在的。他表示，

過去新疆暴恐活動多發頻發，你們去了以後，我們也擔心你們的安全問題，因為恐怖分子不分對象。還有一種情況，就是採訪對象不同意接受采訪，但有的記者強行採訪，群眾可能報警了。你們儘管大大方方去，可以自己去，也可以聯繫我們。如果遇到您所說的那種阻撓情況，您可以直接向我們反映。

責任編輯：尹航

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

相關文章

新疆棉花風暴擴大 中國足協譴責「最大贊助商」NIKE（第二版）
2021/03/28
新疆棉花風暴擴大 中國足協譴責「最大贊助商」NIKE（第二版）
Hugo Boss突刪支持新疆棉花聲明 「男神」李易峰割席
2021/03/27
Hugo Boss突刪支持新疆棉花聲明 「男神」李易峰割席
【新疆棉花】H&M離奇消失於Apple中國地圖 原來因為咁？
2021/03/27
【新疆棉花】H&M離奇消失於Apple中國地圖 原來因為咁？
可持續發展 產品 品牌 新疆維吾爾自治區 人權 人口 就業

上一篇文章

與特朗普時代不同 布林肯暗示不就疫情「懲罰」中國（第二版）

下一篇文章

【新疆棉花】陳冠希潮牌CLOT與Nike切割？品牌這樣回應
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新疆棉花】蔡依林沒與PUMA割席 結果這樣（第二版）
【新疆棉花】蔡依林沒與PUMA割席 結果這樣（第二版）
【新疆棉花】蔡依林終割席？PUMA這樣為撤贊助解畫
【新疆棉花】蔡依林終割席？PUMA這樣為撤贊助解畫
敵人的敵人便是朋友？揭中國「中東牌」破美圍堵
敵人的敵人便是朋友？揭中國「中東牌」破美圍堵
央視首曝BCI封殺新疆棉花影響：有出口商虧掉數億（有片）
央視首曝BCI封殺新疆棉花影響：有出口商虧掉數億（有片）
【新疆棉花】美國Amazon封殺中國棉產品？環球網揭來龍去脈
【新疆棉花】美國Amazon封殺中國棉產品？環球網揭來龍去脈
小趙薇張京「中國人不吃這一套」譯得太溫和？英語達人這樣譯
小趙薇張京「中國人不吃這一套」譯得太溫和？英語達人這樣譯