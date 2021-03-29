新疆3組織發聲明：不存在強迫勞動 邀外國實地考察（第二版）

新疆棉花風波仍未平息，當地3組織齊發聲明表示，新疆「強迫勞動」完全是子虛烏有，近年來新疆棉花已實現機械化、智能化、規模化播種，敦促美西方反華勢力別再污蔑抹黑新疆。歡迎紡織供應鏈體系上的海外品牌商、跨國企業到新疆考察。

（新增中國外交部回應）

總工會聲明：美國才真正存在強迫勞動

新疆維吾爾自治區總工會發布聲明表示，近年來新疆棉花已實現機械化、智能化、規模化播種。現在，新疆棉花機械採摘率已達到75.5%，北疆高達95%。採棉工都是根據自己的意願選擇棉花種植戶，按地方性法規，在平等自願、協商一致的基礎上簽訂勞動合同，獲取相應報酬。新疆維吾爾自治區婦女聯合會還指，新疆各族婦女參與勞動就業完全是自主自願，很多農村婦女從農民變成了產業工人，在紡織生產線上編織著美好生活。

新疆維吾爾自治區總工會聲明又指，眾所周知，美國才是真正存在強迫勞動的國家。美國發布的年度《人口販運問題報告》承認，美國強迫勞動、強迫賣淫、債務奴役等問題嚴峻，是人口販運的來源國、目的國、中轉國，甚至美國官員也參與了販運人口和強迫勞動。2015年6月10日，國際工會聯盟發布一份報告，將美國列為系統性地侵犯工人權利的國家之一。

新疆棉花風暴 央視等連環發炮稱BCI背後藏「美國勢力」

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同時，新疆棉花協會聲明表示，該協會致力於推動新疆棉花產業的高質量、可持續發展，以「環境友好、體面勞動、品質優良、全程可追溯」為棉花及其製成品生產標準，不斷提高棉花及棉產品生產經營的組織化、專業化程度，全面打造新疆棉製品優質形象，歡迎紡織供應鏈體系上的海外品牌商、跨國企業到新疆考察，實地了解新疆棉花種植、棉紡產業發展情況，期待與廣大棉紡織企業、機構構建客觀、友好的紡織產業合作關係。

另一方面，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）稱，聯合國正與中國進行磋商，期望能允許聯合國人員「不受限制地」造訪新疆地區，以了解當地維吾爾族人的處境。

外交部：新疆地區大門始終敞開

對此，中國外交部發言人趙立堅回應表示，新疆地區的大門始終是敞開的，中方歡迎聯合國人權事務高級專員訪問新疆。中方早已向人權高專發出訪華並訪疆的邀請，雙方一直保持溝通。

趙立堅又指，訪問的目的是促進雙方交流與合作，而不是進行有罪推定式的所謂調查。同時，中方也反對利用此事進行政治操弄，向中方施壓。

而在今天（29日）上午外交部與新疆維吾爾自治區共同舉行記者會上，有外媒記者表示，自己「聽說」其他外國記者赴新疆採訪時會有警察跟踪。新疆維吾爾自治區人民政府新聞發言人徐貴相回應稱，這種情況是不存在的。他表示，

過去新疆暴恐活動多發頻發，你們去了以後，我們也擔心你們的安全問題，因為恐怖分子不分對象。還有一種情況，就是採訪對象不同意接受采訪，但有的記者強行採訪，群眾可能報警了。你們儘管大大方方去，可以自己去，也可以聯繫我們。如果遇到您所說的那種阻撓情況，您可以直接向我們反映。

責任編輯：尹航

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