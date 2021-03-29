基辛格就一事提示拜登  中美無休競爭比一戰前更危

中美競爭白熱化，美國總統拜登（Joe Biden）揚言任內不會讓中國超越美國。惟美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）日前參與一個視像會議時表示，美國必須跟中國在新的全球秩序方面達成共識，確保世界局勢穩定；他更警告，如今高科技武器能導致更激烈衝突，中美如無休止競爭，當下局勢比第一次世界大戰前夕更危險。

現年97歲的基辛格（Henry Kissinger）日前透過視象參與智庫Chatham House的論壇，指目前的中美關係問題，最終結局取決於美國、西方能否跟中國就新的全球秩序達成共識。

拜登再這樣說習近平 稱美3招與中國較量（有片）

拜登與約翰遜通話 倡「民主國版一帶一路」抗中國

他稱，「如果我們不明白這一點，並且無法跟中國達成共識，那麼我們將處於歐洲在第一次大戰前的處境，亦即經常存在衝突，雖然大部分被即時解決，但終有一個在某個時候失控」。

基辛格更形容，如今的高科技武器可能帶來激烈衝突（very gave conflict），目前局勢較當年、即一戰前夕更為危險。

It is infinitely more dangerous now than it was then......

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

針對中美關係近年來惡化，從人權、貿易到香港等問題，中美都均存在重要分歧；基辛格認為，隨著中國在某些領域的優勢迅速壯大，美國要與中方談判將變得更加困難。

基辛格讚揚中國在國家主導下的技術進步，西方必須為此提高自身實力。

惟他警告，國際問題倘沒有最終解決方案，如果某些國家為爭奪統治地位而無休止競爭，便永遠無法打破僵局。

基辛格暗示 美國勿把自身問題歸咎中國

基辛格又暗示美國不應把自身問題歸咎於中國。他指出，西方要有自信、了解西方目前面對的自身問題，不是來自中國。

作為美國前國務卿，基辛格是公認的國際政治學均勢理論大師。他曾於1971年秘密訪華，與中國國務院總理周恩來會談，在中美建交過程中扮演關鍵角色。

▲ 作為美國前國務卿，基辛格是公認的國際政治學均勢理論大師。他曾於1971年秘密訪華，與中國國務院總理周恩來會談，在中美建交過程中扮演關鍵角色。

紐時揭內幕：拜登親語習近平 別信美國衰落論

華爾街日報：中國正摸底拜登是否「奧巴馬2.0」

美科技業與拜登唱反調？民調：逾半業者指美過度封殺中國

美軍找到新辦法遏制中國 但煩的首先是拜登？

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解