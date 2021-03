基辛格就一事提示拜登  中美無休競爭比一戰前更危

中美競爭白熱化,美國總統拜登(Joe Biden)揚言任內不會讓中國超越美國。惟美國前國務卿基辛格(Henry Kissinger)日前參與一個視像會議時表示,美國必須跟中國在新的全球秩序方面達成共識,確保世界局勢穩定;他更警告,如今高科技武器能導致更激烈衝突,中美如無休止競爭,當下局勢比第一次世界大戰前夕更危險。

現年97歲的基辛格(Henry Kissinger)日前透過視象參與智庫Chatham House的論壇,指目前的中美關係問題,最終結局取決於美國、西方能否跟中國就新的全球秩序達成共識。

他稱,「如果我們不明白這一點,並且無法跟中國達成共識,那麼我們將處於歐洲在第一次大戰前的處境,亦即經常存在衝突,雖然大部分被即時解決,但終有一個在某個時候失控」。

基辛格更形容,如今的高科技武器可能帶來激烈衝突(very gave conflict),目前局勢較當年、即一戰前夕更為危險。

It is infinitely more dangerous now than it was then......