【中國樓市】三部門圍堵經營貸入樓市 範圍擴至全國銀行業

早前內地一線城市嚴防資金違規進入樓市，近日，銀保監會、住建部、人民銀行三部門發文，將個人違規挪用經營貸購房的圍堵範圍擴至全國所有區域的全部銀行業機構。除了針對個人購房者的消費貸、經營貸外，多地還加強對房企資金的監管。

資金違規入樓市 易引發債務危機

據內媒報道，銀保監會、住建部、人民銀行三部門26日聯合印發《關於防止經營用途貸款違規流入房地產領域的通知》（以下簡稱《通知》），要求各銀保監局、地方住房和城鄉建設部門、人民銀行分支機構聯合開展經營用途貸款違規流入房地產問題專項排查。具體包括加強借款人資質核查、信貸需求審核；貸款期限、貸款抵押物管理，加強聯合懲戒。

業內人士表示，此前已有北京、上海、廣州和深圳等地的金融監管部門對轄內銀行經營貸、消費貸等信貸資金違規流入房地產領域進行了集中排查，並於日前通報了相關檢查結果。

招聯金融首席研究員董希淼分析稱，經營貸違規入樓市，擾亂了房地產調控大局，易引發局部房地產市場過熱；本應流向實體經濟的金融資源被擠佔，影響了宏觀政策實施的效果。對企業和居民個人來說，用經營性貸款購買住房，推高了槓桿率、負債率，一旦房地產市場或政策發生較大變化，還可能導致債務危機。對銀行而言，過分依靠房地產業來擴大規模、搶佔份額，既存在政策風險也存在信用風險。

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除了針對個人購房者的消費貸、經營貸外，房企資金監管進一步加碼趨勢明顯。浙江杭州、陝西西安分別要求加強房地產開發貸款管理及商品房預售資金管理。

董希淼表示，對銀行而言，貸款資金用途、流向的監控是難題。建議金融監管部門借助監管科技手段，構建覆蓋全行業的信貸資金流向監控系統，提升貸款用途監控的能力和效率。此次《通知》提出，將企業和個人違規挪用經營用途貸款的相關行政處罰信息及時納入征信系統，有助於提高借款人挪用貸款用途的違規成本，從源頭上遏制信貸資金違規流入樓市、股市等。

責任編輯：尹航

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