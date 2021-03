戴琦提兩事顯中美經貿關係滲寒　其一是與劉鶴會談無期

中美貿易關係仍然緊張,總統拜登上台後未見緩和。美國貿易代表戴琦(Katherine Tai)履新後首次接受媒體訪問,她稱願意與中國進行貿易談判,但強調還沒準備於近期取消針對中國商品的關稅;她又證實,上任至今仍未跟中方首席談判代表、副總理劉鶴通話。

《華爾街日報》當地時間周日(28日)刊出戴琦在上任後首次訪問,整理其內容,她釋出中美貿易關係持續寒冷的兩個訊號,一是暫沒準備取消針對中國的關稅、暗示關稅要作為促使中國經濟結構改革的籌碼,二是她與劉鶴互動未有期。

戴琦直言,美國還沒有準備好在近期取消中國進口商品的關稅。她承認,儘管這些關稅會給美國企業、消費者造成損失,但同時也有支持者相信,關稅有助於保護公司免受外國補貼競爭的影響。

戴琦:沒準備近期取消對中國關稅

戴琦明確表示,取消關稅可能會損害美國經濟,並暗指除非中國改變貿易行為,否則關稅暫不撤銷。她這樣說聯消懲罰性關稅的條件,除非:

communicated in a way so that the actors in the economy can make adjustments.