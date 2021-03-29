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戴琦提兩事顯中美經貿關係滲寒　其一是與劉鶴會談無期

經濟脈搏 11:59 2021/03/29

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中美貿易關係仍然緊張，總統拜登上台後未見緩和。美國貿易代表戴琦（Katherine Tai）履新後首次接受媒體訪問，她稱願意與中國進行貿易談判，但強調還沒準備於近期取消針對中國商品的關稅；她又證實，上任至今仍未跟中方首席談判代表、副總理劉鶴通話。

《華爾街日報》當地時間周日（28日）刊出戴琦在上任後首次訪問，整理其內容，她釋出中美貿易關係持續寒冷的兩個訊號，一是暫沒準備取消針對中國的關稅、暗示關稅要作為促使中國經濟結構改革的籌碼，二是她與劉鶴互動未有期。

戴琦直言，美國還沒有準備好在近期取消中國進口商品的關稅。她承認，儘管這些關稅會給美國企業、消費者造成損失，但同時也有支持者相信，關稅有助於保護公司免受外國補貼競爭的影響。

戴琦：沒準備近期取消對中國關稅

戴琦明確表示，取消關稅可能會損害美國經濟，並暗指除非中國改變貿易行為，否則關稅暫不撤銷。她這樣說聯消懲罰性關稅的條件，除非：

溝通得當，能讓經濟領域中的行為人做出調整。

communicated in a way so that the actors in the economy can make adjustments.

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戴承認，美方不願取消上述關稅有一個「戰術性原因」，就是沒有一個談判者會放棄自己的籌碼。因此無論是公司、貿易商、製造商、還是它們的工人，要做好規劃應對關稅。

事實上，中美在特朗普時代的貿易談判，仍有一系列問題未解決，美方一直聲言要向中方施壓、促使中方改變。其中，彼得森國際經濟研究所經濟學家Chad Bown的指，美國對中國的農產品出口雖已較貿易戰期間的低點有所擴大，但美國總體對中國的出口量，仍距中方承諾的標準－－兩年內增加進口2,000億美元，有很大的差距。

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另一方面，戴琦又證實，她上任至今仍未與劉鶴通話、兩人互動亦暫未有期。據了解，中美2020年初簽訂的貿易協議訂明，美國貿易代表辦公室每6個月與一位中國國務院副總理會晤一次（當前是中美貿易談判的中方牽頭人劉鶴）。但這種互動已中斷逾期兩個月，下次會議日期還沒有確定下來。

何時才見劉鶴　戴稱要「時機成熟」

戴琦直指，「時機成熟了」她會打電話，這與美國政府其他人的態度一致，即在與中國打交道前，要先試圖爭取盟友的支持。

報道指出，戴琦上任第一周就與來自歐盟、日本、法國、墨西哥和韓國等國的14名國際貿易官員進行了對話，但當中不包括中國的劉鶴。

美國貿易代表辦公室發言人也證實，戴在上任的第一周與14名負責貿易的外國官員進行了磋商，但她沒有給劉鶴打電話。

戴琦「拍心口」要促中國結構改革 中美貿易恐點新火頭

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至於中美如何在往後的日子恢復貿易磋商，戴琦在訪問中暗示，對前財政部長保爾森（Hank Paulson）等自由貿易倡導者、和大企業組織商業圓桌會議（Business Roundtable）提出的建議有些興趣，這些建議認為取消關稅應作為與中國就補貼、國有企業和其他結構性問題重新談判的一部分內容。

「好的談判者都會守住自己的籌碼並加以利用」，她說，「好的談判者不會隨便放棄任何一個選項」。

作為貿易代表，戴表示，需要處理國內外的許多棘手問題。她已面臨來自急於解決中美貿易衝突的美國公司的壓力。

拜登擬任華裔律師戴琦為貿易代表 速處理中美糾紛

【拜登中國】戴琦接受提名演說：在世貿提告中國時感驕傲（有片）

責任編輯：鄧國強

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