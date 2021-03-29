AI科技戰超昂貴  美需每年投3100億擺脫中國追趕

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中美科技戰在拜登時代仍在升級，AI人工智能是主戰場之一。美國財政撥款成立的科技發展諮詢機構「美國人工智能國家安全委員會（NSCAI）」，主席埃里克·施密特警告，美國AI科技水平只比中國輕微領先1、2年時間，再非5至10年。他建議美國每年向AI技術開發投入400億美元、折合約3100億港元，保持美國軍事等各領域的AI優勢。
作為美國人工智能國家安全委員會（NSCAI）主席的施密特（Eric Schmidt），曾是Google公司的CEO，去年2月才從Google公司Alphabet卸下所有職務，加入並領導委員會，向美國AI科技發展提供意見。
施密特本月稍早前參加智庫胡佛研究所最新一期《太平洋世紀（The Pacific Century）》播客節目，介紹了委員會最近發表的報告，形容中國的崛起已成為美方科技競爭對手；「中國模式」就是在科技研發項目裡大舉投資、中方稱之為「軍民融合」，美國需要效仿。
前Google公司CEO 加入美官方AI政策諮詢機構
事實上，施密特最近在國會參議院的一次聽證會上說，美國在人工智能技術方面，目前只比中國領先一到兩年，而不是5至10年；中國不僅拉近了與美國的差距，其政治體制下，更讓中國在人臉識別等AI技術突飛猛進，領先西方國家好幾代。
他還表示，由於中國缺乏隱私保護，因此能夠建立大規模的數據庫，這推動了醫療等領域的人工智能發展。
施密特本月也在國會衆議院的另一次聽證會上說，美國未來5到7年間，每年需要增加400億美元（折合約3100億港元）的投入，專門用於軍事和非軍事領域的人工智能研發。
他領導美國人工智能國家安全委員會的報告則建議，美國需要將國防部年度預算的3.4%投入到科技領域，並至少撥款80億美元（折合約622億港元）用於核心AI的研發。
施密特：美國AI技術只領先中國一兩年
據了解，美國人工智能國家安全委員會依據美國2019財年《國防授權法》成立，目的是「研究推進人工智能、機器學習和相關技術發展所需的方法和手段，以全面解決美國的國家安全和國防需求」，並爲美國總統和美國國會提供建議。
委員會日前發表的報告說，人工智能是世界範圍的的科技競爭的支點：
人工智能將被用來提升國家實力的各個方面，從醫療保健到食品生產，再到環境可持續性。人工智能在周邊領域和技術的成功應用將推動經濟、塑造社會，並決定哪些國家在世界上施加影響和行使權力。
史丹福大學本月發布的2021年人工智能指數報告（2021 AI Index Report）顯示，在人工智能相關的專業期刊引用率的這項指標上，中國在2020年以20.7%的微弱優勢超過美國的19.8%。
美國AI論文被引用率 仍是全球第一
從人工智能相關的論文發表數量上，中國自2017年就已經超過美國，2020年發表數量佔全球總量的18%。
不過，美國仍然保持了AI學術會議論文數量的領先地位，並在學術會議論文引用率指標上以40.1%大幅領先于中國的11.8%，這表明美國的人工智能研究成果的質量更勝一籌。
責任編輯：鄧國強
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