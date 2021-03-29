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【新疆棉花】陳冠希潮牌CLOT與Nike切割？品牌這樣回應

國情動向 14:10 2021/03/29

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香港藝人陳冠希經營、近年銳意開拓內地市場的潮牌CLOT，本來預定上周六（27日）推出與Nike聯名限量鞋款，但疑似因為新疆棉花風波擴大，CLOT不僅沒如期推出新鞋，更把Nike的logo從宣傳海報移除。外界關注陳冠希是否表態支持新疆棉花，與拒用新疆棉花的外國品牌割席。

喜愛中國古典文化的陳冠希，讓其經營的潮牌CLOT以「茶（CHA）」為靈感，創造出全新的NIKE Air Max 1 「K.O.D.」CHA鞋款。

在新疆棉花風波開始前，原訂於27日、即上周六在上海活動曝光新鞋並開賣，所以引起潮流迷的高度關注。

但在新疆棉花風波、牽連多個國際品牌的背景下，這雙與Nike合作的新鞋最終沒有如期上市。同時，Nike的Logo也消失於宣傳形象上，猶如PUMA消失於蔡依林演唱會海報一樣。

是否與Nike切割 CLOT不回應

有內地網民視其為陳冠希以及CLOT表態支持「新疆棉花」。

針對此一動作，CLOT表示聯名鞋款本來就只是秋冬系列發表會的一小部分，目前總部仍在討論這雙鞋，研究是否會有更進一步的計劃。

對於內地網民藉此認定CLOT或陳冠希表態支持新疆棉花，又或是要與Nike做切割，CLOT官方則不予回應。

港藝人陳冠希經營、近年銳意開拓內地市場的潮牌CLOT，本來預定上周六（27日）推出與Nike聯名限量鞋款，但疑似因為新疆棉花風波擴大，CLOT不僅沒如期推出新鞋，更把Nike的logo從宣傳海報移除。外界關注陳冠希是否表態支持新疆棉花，與拒用新疆棉花的外國品牌割席。

責任編輯：鄧國強

文娛藝術 陳冠希 Nike

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