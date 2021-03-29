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【新疆棉花】H&M至少6內地分店被業主收鋪關門   風暴來首現（有片）

國情動向 15:23 2021/03/29

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【新疆棉花】H&M至少6內地分店被業主收鋪關門   風暴來首現

新疆棉花風暴仍在升溫，多個曾表態拒用新疆棉花的品牌，遭多個地區加碼抵制。彭博社報道，內地已有至少6間位於二三線城市的H&M分店，遭業主強制收鋪、被迫關門停業，為這場抵制浪潮以來首次。其中，在寧夏首府銀川一個商場，在收鋪、下架H&M產品，貼出告事稱是「愛國行動」。

彭博社周一（29日）報道，新疆首府烏魯木齊、寧夏首府銀川、吉林省會長春、、江蘇省連雲港等二三線城市的商場運營商表示，目前已至少有6間H&M門店被業主關閉。

H&M在其網站上發表了一份未註明日期的聲明，表達了對新疆偏遠西部地區強迫勞動報道的擔憂，關店是針對該聲明的最新升級。

涉烏魯木齊、銀川、長春及連雲港等城市

新疆是全球主要棉花生產地，而2020年中國市場佔H&M總銷售額的5.2%，是僅次於德國、美國和英國的第四大市場。

報道指，內地一些商場運營商表示，業主作出收鋪關店決定，原因是H&M對中國表現出不尊重。目前還不清楚關店會持續多久。

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值得注意是，銀川當地媒體亦報道了業主對H&M收鋪、迫使其關店的經過。其中，新百ccmall的H&M門店，在業主要求下早在25日已關門；店面招牌被遮擋，商場內關於H&M的廣告牌也被撤下、標識全部被拆除。

同時，位於銀川金鳳區的新華聯購物中心，也對H&M分店採取同樣的收鋪閉店行動，而業主在店門及周邊牆上，貼上「愛國我行動，支持新疆棉」的公告。

業主收回店面關門後再下架產品  強調愛國行動

新華聯購物中心總經理王霞指，「在25日上午，經請示過新華聯總部後，我們立即召開會議，當晚就對H&M門店的貨品下架、並關閉門店。同時通知他們今天開始關停停售，支持新疆棉，倡導愛國精神。作爲我們企業也是有社會責任的」。

而對已購買H&M品牌商品需要退換的消費者，新華聯購物中心也表示會積極爲消費者提供相應的服務，保證消費者的合法權益。

銀川媒體又指，新百ccmall、國芳百貨銀川店、王府井百貨東方紅店、新華聯購物中心的Nike、adidas門店目前仍在正常營業，但新華聯購物中心的Nike、adidas門店國內明星海報全部下架。

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責任編輯：鄧國強

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