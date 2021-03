與特朗普時代不同 布林肯暗示不就疫情「懲罰」中國（第二版）

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)暗示,拜登政府不會因為中國處理疫情的方式對其採取懲罰行動,而會強調為防範未來疫情做準備的重要性。這與特朗普時代的強硬措辭不同,當時特朗普曾多次稱中國故意隱瞞疫情,並使用「武漢肺炎」等字眼,讓中國負責。

而中國則強調,疫情是天災,中國為全球抗疫贏得時間,應得到公正對待而非責難。

(新增文末中國外交部回應)

拜登政府要聚焦未來系統構建

布林肯接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時表示,有必要「為過去負責」;他也呼應其他拜登政府官員說法,要求北京對2019年疫情爆發保持公開透明。但他強調,拜登政府的「焦點有必要放在替未來建構更強健的系統上(focus needs to be on building a stronger system for the future)」。他說:

「我認為對我們來說,問題是要確保我們盡一切努力來防止再度發生大流行,即使我們仍在努力度過這次疫情,或是至少我們要確保未來若發生任何事,我們能用遠遠更有效的方法來減輕遭受的任何破壞。 I think the issue for us is to make sure that we do everything possible to prevent another pandemic even as we're working through this one or at the very least to make sure that we can mitigate in much more effective ways any damage done if something happens in the future.」

拜登邀請習近平能否促成中美氣候合作 蓋茨有答案?

美國傳媒揭 中美交鋒背後悄悄推進這項合作

布林肯強調中美關係的多方面性 有合作

布林肯又指,相關準備工作的一大部分,是要「確保存在一個系統,包含世界衛生組織(WHO)參與,並以從頭開始便公開透明、分享資訊及讓國際專家能介入為特色(is making sure that we have a system in place, including with the World Health Organization that features transparency, that features information sharing, and features access for international experts at the start of something like this)」。

至於世衛即將公布的疫情源頭調查報告,布林肯對其中的「方法論和過程」表達疑慮,原因包括「北京顯然協助撰寫報告這個事實」。

前往武漢調查疫情源頭的世衛專家小組曾表示,他們無法取得關於COVID-19的原始資料。不過布林肯也說:「我們再看報告裡怎麼寫。」

除了疫情,布林肯亦談及,中美關係是多方面的,有對抗也有競爭和合作,他也強調了和盟友合作應對中國挑戰。

在北京,外交部發言人趙立堅表示,中方最早向世界衛生組織報告疫情,第一時間發布新冠病毒基因序列等關鍵信息,第一時間公布診療方案和防控方案。他質疑,在疫情和溯源問題上,美方什麼時候也像中方一樣開放和透明,什麼時候邀請世衛組織專家赴美國開展溯源考察,什麼時候開放德特里克堡給國際專家參觀調查或研究。

戴琦提兩事顯中美經貿關係滲寒 其一是與劉鶴會談無期

基辛格就一事提示拜登 中美無休競爭比一戰前更危

責任編輯:尹航

緊貼中國國情最新發展,BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

跟進【中美角力】新形勢,立即了解