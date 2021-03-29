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【新疆棉花】華為小米等加入抵制 踢走Nike及adidas官方App

國情動向 16:31 2021/03/29

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新疆棉花風暴仍在蔓延，社會各層面的抵制行動還在加碼，最新是華為和小米也加入，兩個手機品牌的手機的應用（App）商店，已下架Nike（耐克）、adidas（阿迪達斯）的官方應用程式。而內地iPhone的Apple蘋果App Store，則仍能下載上述的App。

內地《環球時報》報道，Nike、adidas等外國品牌近日因發表過與新疆棉花「切割」的言論，引發中國民眾憤怒；在消費者自發抵制的同時，手機應用市場也有所行動。

有一些網民周日（28日）起發現，華為、小米等品牌手機的應用商店裏，已暫停提供Nike、adidas等App的下載服務。

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中新網也報道，3月29日內地不少應用程式市場已將Nike和adidas品牌的相關App下架。「華為應用市場」已無法搜尋到「Nike」、「Nike SNKRS」和「adidas」等App；而「騰訊應用寶」、「小米應用商店」等平台亦搜不到相關App。

Apple蘋果App Store未有同類做法

當中，如在「華為應用市場」搜索「Nike」、「adidas」，均提示「服務調整，暫不提供下載」；搜索「耐克」、「阿迪達斯」（兩者在內地的中文名），也沒有搜到相關App。

另有網民在華為應用程式商店搜尋「Nike SNKRS」App亦發現沒有找到相應結果。但Apple蘋果App Store中國區服務中，則尚沒有把上述App下架。

此外，據DoNews消息，有網民宣稱稱「得物App」宣佈平台Nike商品無限期下架。對此，得物回應「假的」。

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責任編輯：鄧國強

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