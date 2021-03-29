▲ 新疆政府強硬警告：中國人不好惹 否則你一分錢賺不到

新疆棉花風暴爆發後，多個國際品牌因曾拒用新疆棉花而遭抵制，H&M更據報有內地分店要被迫關閉。新疆維吾爾自治區政府新聞發言人徐貴相周一（29日）在記者會上，用嚴厲措詞評論事件，指中國人民遭受西方列強霸淩的時代一去不復返了，更警告外國企業說「人民不好惹」，否則你一分錢賺不到。

歐盟、美國、英國、加拿大日前就新疆人權問題制裁中國；此外，多家國外品牌被翻出去年曾公開聲明拒用新疆棉，結果引起內地民眾的抵制潮。中國外交部與新疆維吾爾自治區周一舉行涉疆問題新聞發布會，回應外界的評議。

綜合央視新聞App與新華視點官方微博，這場會議有新疆自治區政府代表、新疆「教培」結業學員代表、宗教界人士、教育界、婦女界等代表參加。

「中國早已不是1840年的中國」

對於歐美制裁，徐貴相稱，「中國早已不是1840年的中國，中國人民遭受西方列強霸權、霸淩的時代一去不復返了。包括新疆各族人民在內的全體中國人民是不好惹的」。

他說自己在網絡上看到H&M的店沒人去，「結果是什麼？你在中國的市場還能撐得住嗎？還能賺到中國人的錢嗎？一分也賺不到」。

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徐貴相警告，制裁的大棒揮向新疆企業的時候，也會砸向自己，「希望更多類似H&M的企業，要擦亮眼睛，明辨是非」。

他除了向外企喊話，還力陳美、英、法、德和加拿大歷史上侵犯人權的「斑斑劣跡」。報道說，發布會中，相關人士都否認有強迫勞動、強迫兒童上寄宿學校、採訪不自由等情況。

據報，與會的新疆棉紡工人表示，「西方人士並沒有實地考察，就發起對新疆棉紡織業的抵制，這就是想砸掉新疆棉紡織工人的飯碗」。

新疆：希望更多類似H&M企業 要擦亮眼睛

新疆維吾爾自治區政府新聞發言人伊力江．阿那依提說，「新疆強迫少數民族兒童上寄宿制學校，造成骨肉分離」的說法，「完全是一派胡言」，並指新疆因幅員廣大，1980年代就有近400所寄宿制中小學，是否寄宿是學生和家長自願選擇。

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有記者提問，赴新疆採訪時是否會有員警跟蹤，徐貴相說「這種情況是不存在的」。他並指過去新疆暴恐活動頻發，「我們也擔心你們的安全問題，因為恐怖分子不分對象」，還稱有時是記者「強行採訪」而受訪者不願意，因此報警。

徐貴相還強調，「你們儘管大大方方去，可以自己去，也可以聯繫我們」，如果遇到阻撓情況，可以直接反映。

另外，中國外交部發言人趙立堅同日下午主持例行記者會。有記者提問，據報道，聯合國秘書長古特雷斯表示，聯合國正與中國就訪問新疆一事進行協商。趙立堅表示，新疆地區大門始終敞開，歡迎聯合國派員訪問。

趙立堅指出，訪問的目的是促進雙方交流與合作，而不是進行有罪推定式的所謂調查。同時，中方也反對利用此事進行政治操弄，向中方施壓。

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責任編輯：鄧國強

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