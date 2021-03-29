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內地又曝假奶粉  3歲女飲到2級智力殘疾（組圖，有片）

社會熱點 18:33 2021/03/29

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內地又曝假奶粉  3歲女飲到2級智力殘疾

內地又發生假奶粉導致幼童身心受創事件。重慶市一名黃姓民眾指控，他的女兒連續食用青島金大洋公司生產的假奶粉20個月後，發育嚴重遲緩，至今3歲半仍無法走路說話，被鑑定為智力殘疾2級。

由於內地屢屢發生假奶粉、毒奶粉事件，類似案例總能吸引眾人關注，截至周一（29日）發稿為止，這一假奶粉案已登上新浪微博的熱搜排行榜。而黃姓民眾已向法院控告金大洋公司及經銷商，並求償156萬元（人民幣，下同），且獲法院受理立案。

新浪財經報道，獨自撫養女兒的黃姓民眾表示，女兒寒寒（化名）2017年9月出生後即罹患肺炎。病癒出院時，醫生囑咐要食用「深度水解奶粉」。於是，他便購買了金大洋公司生產的「奶粉」，持續讓寒寒食用。

固體飲料充配方奶粉

報道指出，寒寒在飲用這款「奶粉」的20多個月時間裡，逐漸出現身體和智力發育遲緩的情況，讓黃姓民眾心生懷疑。經追查比對，他在2020年5月赫然發現，金大洋公司生產的根本不是配方奶粉，只是一種「固體飲料」。

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根據報道，目前已經3歲半的寒寒，仍然無法走路、說話。經醫療機構鑑定，寒寒已被列為中國官方訂定的「智力殘疾二級」。

報道提到，黃姓民眾已為此向法院提告青島金大洋乳業有限公司及經銷商，並索賠156萬元。他在27日表示，全案已由法院受理立案。

這一假奶粉事件曝光後，引起內地網友強烈不滿，一致要求法院及行政單位嚴懲金大洋公司，並指這家公司「唯利是圖、傷天害理」。也有網友認為，除了金大洋公司外，經銷商也有問題，把明明不是奶粉的飲料賣給家長，涉嫌欺瞞，也應一併嚴懲。

責任編輯：鄧國強

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