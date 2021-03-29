蘇伊士運河大塞船 連累中國廁紙都要漲價？

台灣貨輪長賜號在埃及蘇伊士運河（Suez Canal）擱淺，堵住航道已有一周時間，國際市場油價或因此攀升。而在蝴蝶效應之下，中國廁紙也可能因此面臨更大的漲價壓力。此外，因水路不通，許多國際物流改選鐵路運輸，據報近期關於中歐班列的諮詢量較早前多出了一倍。

據中新網報道，因為紙漿運輸可能受阻，全球衛生紙短缺的風險將再次上升。據報道，世界上最大的紙漿生產商之一巴西Suzano公司表示，運輸集裝箱的堵塞可能會導致向衛生紙生產商的交付延遲。如果問題持續惡化，全球衛生紙短缺將不可避免。

國內衛生紙4月迎漲價潮

報道指，因原材料價格的上漲，國內衛生紙確實迎來漲價潮。生活用紙巨頭中順潔柔稱，因原材料價格持續上漲，計劃於4月1日開始對旗下生活用紙產品的價格進行大幅調整。維達紙業（北京）也表示，由於原材料價格的不斷上漲，導致生產成本急劇增加，計劃於4月1日起針對維達品牌部分產品進行第一輪價格調整。 3月初，金紅葉紙業也發了漲價函，自3月1日起對清風銷售的單品進行價格調整。

卓創資訊分析師常俊婷指，中國木漿進口依存度在60%以上，而2020年前11個月中國針葉漿進口量下降1.44%。

報道指，所以，如果蘇伊士運河堵塞短時間內解決不了，將給原本就供應偏緊的紙漿添 「一把火」，廁紙會面臨更大的漲價壓力。

商務部國際貿易經濟合作研究院國際市場研究所副所長白明表示，蘇伊士運河長時間堵塞，對於中國經濟來說總體上不是好事，最主要的是衝擊中歐之間的產業鏈和供應鏈。因為中國的沿海地區很多商品通過蘇伊士運河轉運到歐洲，而且中國從歐洲進口的汽車等產品也要走蘇伊士運河。

有分析指出，蘇伊士運河事件對中國影響最大的，應該是集裝箱運費或大幅上漲。光大期貨能源化工總監鍾美燕指出，隨著該運河大堵塞，亞洲地區集裝箱緊缺問題更為嚴重，進而導致集運價格快速增長，物流成本提升。

「中歐班列」諮詢量倍增

蘇伊士運河塞船走不了，繞道好望角又太遠，鐵路運輸或成為最佳替代方案。據報道，國內一些國際物流服務平台近日以來收到大量中歐班列運輸的諮詢。雖然中歐班列的運輸成本比海運高出50%，但與空運相比還是要低很多。

白明指出，中歐班列確實能緩解一部分壓力，讓中國的進出口商的選擇更多一些，此時中國更應發揮中歐班列的作用，克服蘇伊士運河塞船的拖累和不利影響。

中歐班列是過去十年中國積極推動的鐵路貨運運輸。2011年3月19日，首列中歐班列（重慶—德國杜伊斯堡）成功開通後，成都、西安、鄭州、武漢、蘇州、廣州等數十個城市也陸續開通去往歐洲多個城市的貨櫃火車班列。

蘇伊士運河大塞船 慘過中美徵關稅卡脖子？

長賜號貨輪部分浮起 蘇伊士運河堵塞有轉機（附組圖）

責任編輯：蒯宇澄

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