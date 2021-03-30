中國外交部稱早已邀聯合國人員訪疆 趙立堅：大門始終敞開

針對聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）周日（28日）表示，正與中國磋商並爭取不受限制地至新疆考察，中國外交部周一（29日）回應指，中方早已邀請聯合國人權高級專員訪問新疆，雙方一直保持溝通。

據中國外交部官網資料，發言人趙立堅周一在例行記者會上，回答法新社記者提問時，作上述表示。

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趙立堅稱，新疆地區的大門「始終是敞開的」。中方歡迎聯合國人權高級專員訪問新疆，並早已向有關人員發出「訪華並訪疆」邀請，雙方一直保持溝通。

他指，有關訪問的目的是「促進雙方交流與合作，而不是進行有罪推定式的所謂調查」。同時，中方也反對利用此事進行政治操弄，向中方施壓。

趙立堅續稱，國際上有「個別西方國家」一直利用聯合國人權高專訪問新疆的問題「搞政治操弄，向中方施壓」。中方歡迎不抱任何偏見人士訪疆，惟堅決反對「搞有罪推定式的所謂調查」。

另外媒報道，加拿大廣播公司（CBC）周日播出了對古特雷斯的專訪。他在有關訪問中表示，聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）的辦公室，正與中國進行慎重的磋商，期望能允許聯合國人員「不受限制地」造訪新疆地區，以了解當地維吾爾族人的處境。

古特雷斯指，中方一再對他重申，希望有關任務能夠進行。

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責任編輯：黃良潤

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