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布林肯：美國不會逼盟友選邊站 但要警惕北京分化

國情動向 10:25 2021/03/30

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美國國務卿布林肯周一（29日）說，美國不會逼盟友在美中之間選邊站，也無意圍堵中國，但要維護基於規則的國際體系，當有人挑戰這一體系，美國及盟友有理由挺身對抗。他又指，美國與盟友有必要共同應對挑戰，「這代表與盟友合作在北京企圖分化我們的領域拉近距離」。

布林肯再強調盟友合作應對挑戰

據台灣的中央社報道，布林肯（Antony Blinken）透過視訊方式主持聯合國安全理事會討論敘利亞人道局勢的會議，會見聯合國官員與美國代表團職員，並與美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）出席視訊記者會。

布林肯答覆媒體提問時說，美國及盟友、夥伴都和中國有著既競爭、合作又對抗的關係，共通點是必須從優勢地位和中國接觸，而優勢地位始於堅強且帶有合作、協調的聯盟與夥伴關係。

他表示：「這無關圍堵或壓制中國，而是維護基於規則的國際體系。我們75年來對此投入甚多，就算這體系有瑕疵，仍符合我們的利益與價值觀。無論中國或其他國家，當有人挑戰這體系、不照規則行事、企圖破壞規則與承諾，我們都有理由挺身對抗。」

報道指出，拜登政府欲打造面對中國的統一戰線，布林肯3月先後出訪亞洲與歐洲，嘗試修補美國與日本、南韓及北大西洋公約組織（NATO）盟友的關係。但觀察家認為，相關國家與中國貿易關係密切，可能不願完全倒向美國。

布林肯重申美國不會逼盟友在美中之間選邊站，坦言盟友與中國有著複雜關係，不見得完全契合。但他強調美國與盟友有必要共同應對挑戰，「這代表與盟友合作在北京企圖分化我們的領域拉近距離」。

與特朗普時代不同 布林肯暗示不就疫情「懲罰」中國（第二版）

基辛格就一事提示拜登  中美無休競爭比一戰前更危

敵人的敵人便是朋友？揭中國「中東牌」破美圍堵

責任編輯：尹航

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