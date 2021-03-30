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世衛周二公布新冠病毒源頭報告 專家組：最可能來自蝙蝠

國情動向 11:16 2021/03/30

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世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞周一（29日）證實，已收到國際專家病毒溯源調查組在武漢調查的完整報告，並表示據有關報告，所有假設可能成立，需待進一步研究。

法新社報道，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在瑞士日內瓦召開的視訊記者會上證實，世衛已在週末收到有關調查小組的完整報告。他指，國際專家周二（30日）將向194個世衛成員國做任務簡報；報告當日亦會在世衛官網上公布。

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譚德塞稱，他從報告中得悉，所有有關病毒起源的假設均可能成立，亦均將需作進一步研究。他指，世衛將與其成員國閱覽該報告，並討論、消化報告內容，及商討接下來的步驟。

報道指，國際專家將於周二召開記者會，說明有關調查結果。譚德塞稱，傾聽有關專家所言將「至關重要」。

另據法新社引述最終報告副本稱，專家小組認為引發新型冠狀病毒病（Covid-19）的SARS-CoV-2「最可能源於蝙蝠」，再透過中間宿主動物傳染人類；惟報告並未判定哪種動物是最早的中間宿主。

而對於「冷凍食物傳染論」，專家小組報告並未排除可能性，因為SARS-CoV-2似乎能在冰凍溫度下存活。

報告最後亦檢視病毒從如武漢病毒研究所等實驗室外洩的可能性。報道引述報告稱，沒有紀錄顯示2019年12月前，有任何實驗室具有任何和SARS-CoV-2相似的病毒；且武漢當地實驗室有高度安全水準。專家組因此認為「實驗室外洩論」是「最不可能的來源」。

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報道指，溯源調查小組在完成有關調查後撰寫報告，當中檢視4種可能途徑，並列出機率大小。據報世衛因聯絡和翻譯問題，一再延後有關報告發布時間。亦有指關於這份報告的內容，各方檯面下展開了激烈的外交角力。

世衛國際專家病毒溯源小組今年1月和2月，赴武漢進行病毒溯源工作。 中國外交部昨稱，世衛及國際專家對聯合研究工作給予積極評價，表示中方開放程度「始料未及」；溯源報告起草工作一直在雙方專家間進行，通過科學方式反覆研究形成結論。又指中方絕不接受美方在疫情問題上的無端指責和肆意抹黑。

美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周一表示，世衛有關新冠病毒起源的報告正在被17位美國專家審議。美方一直明確表示，獨立、技術上可靠的調查是焦點所在，一旦這份報告得到審議，將評估今後的步驟。

責任編輯：黃良潤

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