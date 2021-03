中國外交官批加拿大「走狗」惹議 杜魯多續關注新疆問題

中加關係緊張升級之際,中國駐巴西里約熱內盧總領事李楊,近日在Twitter批評加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)將加拿大變成美國的「走狗(running dog)」,又以「敗家仔(Spendthrift)」形容杜魯多。這番言論引起爭議,有加拿大前外交官認為事件罕見、令人不安。

杜魯多周一(29日)則繼續關注新疆人權問題,強調與世界各地的盟友合作,要求中國回應。

李楊周日(28日)在Twitter貼出杜魯多的照片,寫道:「小子,你最大的功績就是破壞了中加兩國的友好關係,把加拿大變成了美國的走狗。敗家子!(Boy, your greatest achievement is to have ruined the friendly relations between China and Canada, and have turned Canada into a running dog of the US. Spendthrift!!!)」

與網民罵戰

李楊的帖文下有大批網民留言,有人說「罵得好,解氣」;亦有人認為這不是外交官應有水平,稱「想像一下中國的外交幹部是怎麼從龍永圖掉到這種水平的lol」,李揚也留言反駁指對方是「慕洋狗」、「白活一輩子,你真可憐」。

加拿大前駐華大使馬大維(David Mulroney)接受外媒訪問時稱,中國外交舉措通常受嚴格控制,認為李揚的公開發言十分罕見,又指這反映中國網上外交與軟實力的「巨大失敗」。

中加早前已因華為副董事長孟晚舟案而關係惡化,近期又因新疆問題互相制裁,關係更見緊張。

胡錫進:說的是事實 應加強鬥爭的藝術

中國《環球時報》總編輯胡錫進則認為,李揚所說的是「事實」,指杜魯多政府「確實毀掉了中加關係,在對華政策上唯美國馬首是瞻,貶低了加拿大的外交獨立性和主權尊嚴」。

但他稱,李揚使用的語言「處於存在爭議的敏感空間內」,「爭議是他應當承受的」,而沒有一個人的推特賬號可以代表中國外交風格的全貌,因此他的推特不應被誇大為一種標誌性的動向。

胡錫進又反指,中美和中西衝突加劇,美西方政治人物的言語也不斷突破原有界限,指前美卿蓬佩奧等人反復對中共和中國使用「邪惡」等極端字眼,他們議員的話更加過分。中方使用語言的整體情況比美國和西方克制得多。他又稱,中方很多人憋了一肚子氣,有人以牙還牙「對罵」幫助一些人出了氣,同時也受到爭議。他主張加強鬥爭的藝術,精心挑選觸動性強、又讓對方抓不住辮子的語言,這比使用刺激性語言更應成為加強戰鬥力的方向,綜合效果會更好。

責任編輯:林佩怡