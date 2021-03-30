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中國外交官批加拿大「走狗」惹議 杜魯多續關注新疆問題

國情動向 11:11 2021/03/30

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中加關係緊張升級之際，中國駐巴西里約熱內盧總領事李楊，近日在Twitter批評加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）將加拿大變成美國的「走狗（running dog）」，又以「敗家仔（Spendthrift）」形容杜魯多。這番言論引起爭議，有加拿大前外交官認為事件罕見、令人不安。

杜魯多周一（29日）則繼續關注新疆人權問題，強調與世界各地的盟友合作，要求中國回應。

李楊周日（28日）在Twitter貼出杜魯多的照片，寫道：「小子，你最大的功績就是破壞了中加兩國的友好關係，把加拿大變成了美國的走狗。敗家子！（Boy, your greatest achievement is to have ruined the friendly relations between China and Canada, and have turned Canada into a running dog of the US. Spendthrift!!!）」

與網民罵戰

李楊的帖文下有大批網民留言，有人說「罵得好，解氣」；亦有人認為這不是外交官應有水平，稱「想像一下中國的外交幹部是怎麼從龍永圖掉到這種水平的lol」，李揚也留言反駁指對方是「慕洋狗」、「白活一輩子，你真可憐」。

加拿大前駐華大使馬大維（David Mulroney）接受外媒訪問時稱，中國外交舉措通常受嚴格控制，認為李揚的公開發言十分罕見，又指這反映中國網上外交與軟實力的「巨大失敗」。

中加早前已因華為副董事長孟晚舟案而關係惡化，近期又因新疆問題互相制裁，關係更見緊張。

【新疆問題】中方反制裁美加3人1機構 布林肯重申「聯盟制華」

美歐加英極罕同步針對中國 一文看懂4張制裁令

美歐加英聯手制裁  中方懟加拿大：必迎頭痛擊（第二版）

副外長秦剛反駁「戰狼外交」：抹黑中國是「惡狼」

胡錫進：說的是事實 應加強鬥爭的藝術

中國《環球時報》總編輯胡錫進則認為，李揚所說的是「事實」，指杜魯多政府「確實毀掉了中加關係，在對華政策上唯美國馬首是瞻，貶低了加拿大的外交獨立性和主權尊嚴」。

但他稱，李揚使用的語言「處於存在爭議的敏感空間內」，「爭議是他應當承受的」，而沒有一個人的推特賬號可以代表中國外交風格的全貌，因此他的推特不應被誇大為一種標誌性的動向。

胡錫進又反指，中美和中西衝突加劇，美西方政治人物的言語也不斷突破原有界限，指前美卿蓬佩奧等人反復對中共和中國使用「邪惡」等極端字眼，他們議員的話更加過分。中方使用語言的整體情況比美國和西方克制得多。他又稱，中方很多人憋了一肚子氣，有人以牙還牙「對罵」幫助一些人出了氣，同時也受到爭議。他主張加強鬥爭的藝術，精心挑選觸動性強、又讓對方抓不住辮子的語言，這比使用刺激性語言更應成為加強戰鬥力的方向，綜合效果會更好。

責任編輯：林佩怡

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