【人口危機】內地專家：勞動人口減幅擴 漸進推延遲退休

目前內地人口老齡化趨勢日益明顯，內地人力資源和社會保障部專家金維剛受訪時稱，內地勞動年齡人口年均減少300萬人以上，且減幅正加大。而對於各方均熱烈討論的延遲退休改革問題，他指，延遲退休改革將採取漸進式改革。

綜合傳媒報道，人社部中國勞動和社會保障科學研究院院長金維剛，在接受《人民日報》專訪時指，內地勞動年齡人口數量自2012年起出現下降，年均減少在300萬人以上，且減幅正在加大。

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他指出，「十四五」時期老年人口將突破3億。在人口老齡化趨勢加快的背景下，若不調整退休年齡，工作的人將越來越少，與此同時退休的人卻越來越多，對經濟社會的影響顯而易見。而若延遲退休政策適時適度推進，則將在一定程度上提高勞動參與率，改善資本和勞動力配置狀況。

或每年延遲幾個月 不搞一刀切

被問及應如何解讀《十四五規劃綱要》（下文簡稱《綱要》）中延遲法定退休年齡的相關政策時，金維剛指，《綱要》提出的「小步調整」原則，意味延遲退休改革不會「一步到位」，而是採取漸進式改革，用較小的幅度逐步實施到位，每年延遲幾個月或每幾個月延遲一個月，節奏總體平緩。

他舉例稱，在改革前期，臨近退休年齡人士，只會延遲一個月或幾個月退休，對個人工作、生活影響不大。而對年輕勞動者而言，延長幅度雖大些，但其距離退休仍有較長時間，屆時社會環境、生活水平和人們的健康狀況、心理狀態等均會發生很多變化，過程中以有較多時間供其調整和適應。

對於《綱要》同時提出的「彈性實施」原則，金維剛解釋道，延遲退休將彈性實施，不會搞「一刀切」，不是規定每個人必須達到延遲後的法定退休年齡才能退休，而是要增加個人自主選擇提前退休的空間。

他續稱，不同職業群體的就情況，乃至不同個人的身體狀況、家庭需求和價值追求等，均存在較大差異，因而對退休問題亦產生不同生訴求；延遲退休改革應充分考慮多元需求，在統一實施的基礎上，充分體現改革的靈活性和包容性。

此外，就《綱要》中「分類推進」原則，金維剛解讀稱，延遲退休不是「齊步走」，而是要與現行退休政策平穩銜接。實施延遲退休改革將區分不同群體，採取適當的節奏，穩步推進，逐步到位。對於現有不同職業、地區、崗位存在的一些政策差異，改革後也會保持政策延續性，確保政策調整前後有序銜接，平穩過渡。

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早前13屆全國人大第4次會議表決通過的《綱要》指，延遲法定退休年齡主要基於4方面考慮，即人均預期壽命提高、人口老齡化趨勢加快、受教育年限增加、勞動力結構變化。中國人力資源和社會保障部副部長游鈞早前曾表示，正研究延遲退休的具體改革方案，會廣泛聽取各方意見，確保方案科學可行平穩實施。

而據中央財經大學人力資本與勞動經濟研究中心，於去年12月發布的「中國人力資本報告2020」披露，內地勞動人口平均年齡正變老。有關報告指，1985到2018年間，全國勞動力人口平均年齡從32.2歲上升至38.4歲，顯示中國的「人口紅利」正在消失。

責任編輯：黃良潤

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