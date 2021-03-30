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中國領導人將出席4月博鰲論壇 與美方代表對話

國情動向 11:36 2021/03/30

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博鰲亞洲論壇新聞發布會在北京召開

博鰲亞洲論壇秘書長李保東今天（30日）公布，中國領導人4月將出席海南出席博鰲論壇年會開幕式，將會見論壇理事成員、企業代表，以及出席中美有關對話的活動。李保東未披露更多細節，自2012年起，國家主席習近平、國務院總理李克強輪流出席年會，而上屆、即2019年的年會由李克強負責。

李保東在新聞發布會上表示，中方高度重視博鰲發展，除綫上出席年會外，領導人也將赴現場出席開幕式，以及上述一系列重要活動。這次年會將邀請數十名其他國家領導人，主要是亞洲國家，透過綫上方式參加，相關名單很快就會對外發布。年會主題聚焦於全球治理、一帶一路，疫後全球發展也是關注點，其中又分別設有6大板塊、數十場活動，涵蓋經濟雙循環、金融開放、碳中和、數字經濟，以及可持續發展等熱點議題。

面對國際矛盾與紛爭增多，全球性挑戰更加突出，各方普遍認為，增加全球治理更加重要迫切。博鰲論壇的目的就是凝聚共識，提出亞洲聲音、亞洲方案。博鰲論壇是內地全國兩會後首場大型外交活動，長期被視為觀察中國對外舉措的風向標，去年因受新冠疫情影響停辦，今年會期則定在4月18日至21日。

戴琦提兩事顯中美經貿關係滲寒　其一是與劉鶴會談無期

【中美角力】戴琦與歐盟官員通話 商合作應對中國

拜登邀請習近平能否促成中美氣候合作 蓋茨有答案？

責任編輯：陳建錫

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