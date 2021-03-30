百種最危險物種之一 紅火蟻傳播至內地12省435縣

全球公認的百種最具危險入侵物種之一，紅火蟻近年在內地部分省份加快傳播蔓延，目前已傳播至12個省份435個縣（市、區），9部門聯合啟動防控行動。據悉，紅火蟻會對土壤、農作物構成威脅，也可能咬傷人類。

綜合人民網、中新社報道，農業農村部、住房和城鄉建設部、交通運輸部、水利部等九部門近日在廣東省廣州市增城區聯合舉行全國紅火蟻聯合防控行動啟動儀式。

據了解，紅火蟻是全國農業、林業和進境植物檢疫性有害生物，也是全球公認的百種最具危險入侵物種之一。受商品調運數量增加等因素影響，近年來，紅火蟻在部分省份傳播速度加快、發生程度加重。據農業農村部門監測，目前紅火蟻已傳播至12個省份435個縣（市、區）。

農業農村部種植業管理司有關負責人表示，針對近年來紅火蟻在部分省份加快傳播蔓延的形勢，要強化部門協作，加強檢疫監管和監測調查，抓住春秋兩季紅火蟻活躍期組織開展集中防控，為糧食連年增產和種植業持續穩定發展提供重要保障。力爭通過3-5年的治理，有效遏制紅火蟻擴散蔓延，壓低發生區種群密度，避免傷人事件。

農業農村部介紹，目前中國紅火蟻防控技術措施逐步完善，防控機制初步建立，紅火蟻的擴散蔓延得到一定遏制，大部分發生區發生程度控制在較低水平。

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責任編輯：尹航

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