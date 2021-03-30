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參雞湯源於中國？ 南韓教授向百度百科抗議

國情動向 12:24 2021/03/30

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中韓再就飲食文化起源掀爭論。韓聯社報道，南韓誠信女子大學教授徐坰德周二（30日）表示，已向百度百科發郵件，抗議在參雞湯詞條中有關參雞湯起源於中國廣東的表述，並要求刪除相關表述。

在百度百科「參雞湯」詞條中，寫道「參雞湯是一道以高麗參、童子雞和糯米煲成的中國古老的廣東粵菜湯類家常菜之一，傳至韓國後成為最具代表性的韓國宮中料理之一」。

報道指出，徐坰德強力敦促百度百科刪除「是一道中國古老的廣東粵菜湯類家常菜之一，傳至韓國後成為」的表述。他還表示，中國無參雞湯的海關編碼（HS編碼），而南韓參雞湯使用「1602.32.1010」的HS編碼。

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在早前中韓泡菜之爭，徐坰德去年12月曾致函百度百科，就泡菜詞條中的「韓國泡菜起源於中國」表述表示抗議。據報百度百科之後刪除該內容，並在詞條「起源爭議」標題下加了「韓國的泡菜經歷了幾個重要階段，三國時代由中國傳入」的內容，該詞條已被鎖定無法修改。

中國「環球網」指出，徐坰德曾多次炒作所謂「歷史爭議」，除了泡菜起源問題，今年2月就朝鮮族著名詩人尹東柱的逝世紀念日，徐坰德對中國多地將尹東柱標為「中國籍」表示抗議。

責任編輯：林佩怡

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