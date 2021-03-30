路線圖成型 中國鋼鐵行業碳達峰目標曝光

新華社旗下《經濟參考報》報道，為實現碳達峰、碳中和的目標，鋼鐵行業行動方案和路線圖已基本明確，初步確定行業達峰目標和重點任務。

相關人士透露，在2030年碳達峰和2060碳中和的目標約束下，鋼鐵行業碳達峰目標初步定為：2025年前，實現碳排放達峰；到2030年，碳排放量較峰值降低30%，預計實現碳減排量4.2億噸。

鋼鐵行業實現碳達峰、碳減排的4個節點為：2025年碳排放達峰；2030年，碳排放總量穩步下降；2035年，有較大幅度下降；2060年前中國鋼鐵行業將深度脫碳。

鋼鐵減排重要 惟節能成本上升

報道指出，中國是全球最大的粗鋼生產和消費國家，粗鋼產量佔全球粗鋼產量一半以上，碳排放量佔全球鋼鐵碳排放總量60%以上，約佔中國總排放量的15%，鋼鐵減排重要性不言而喻。

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冶金工業規劃研究院黨委書記、總工程師李新創表示，鋼鐵行業是推動落實碳達峰綜合目標的關鍵領域，是地方落實碳達峰的關鍵環節，是推進綠色低碳發展的主戰場。目前鋼鐵低碳轉型面臨較大挑戰，能源結構高碳化，煤、焦炭佔能源投入近90%。經濟可行的降碳空間有限，節能降碳邊際成本日益上升。

他還稱，一方面是鋼材消費需求仍然高企，粗鋼產量難降；另一方面，短期鋼材消費預期的增強或進一步帶動行業投資衝動，造成新一階段的浪費。他表示，2020年，黑色金屬冶煉及壓延加工業投資按年增長27.5%，遠高於製造業投資增速平均水平。這些都有可能導致實現碳減排目標的難度增大。

中國鋼鐵工業協會副會長駱鐵軍表示，鋼鐵行業要在「十四五」期間提前實現碳達峰，要從鋼鐵產量特別是鐵產量下降入手。有關負責人表示，要嚴守不新增產能底線，嚴控粗鋼產能增長是今年鋼鐵監管的著力點；今年相關部委將制定出台更加嚴格的鋼鐵行業產能置換實施辦法，規範產能管理，並實施產能產量雙控。

《鋼鐵行業碳達峰及降碳行動方案》亦劃定鋼鐵行業碳減排重點領域和重點任務。碳減排將主要通過廢鋼利用、原燃料優化、智能管控、產業協同、綠色物流、強化碳監管等多個方面進行。

責任編輯：林佩怡

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