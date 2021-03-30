  • 28°C
香港時間 : 2021330日 (二) 14:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

路線圖成型 中國鋼鐵行業碳達峰目標曝光

國情動向 13:12 2021/03/30

分享：

新華社旗下《經濟參考報》報道，為實現碳達峰、碳中和的目標，鋼鐵行業行動方案和路線圖已基本明確，初步確定行業達峰目標和重點任務。

相關人士透露，在2030年碳達峰和2060碳中和的目標約束下，鋼鐵行業碳達峰目標初步定為：2025年前，實現碳排放達峰；到2030年，碳排放量較峰值降低30%，預計實現碳減排量4.2億噸。

鋼鐵行業實現碳達峰、碳減排的4個節點為：2025年碳排放達峰；2030年，碳排放總量穩步下降；2035年，有較大幅度下降；2060年前中國鋼鐵行業將深度脫碳。

鋼鐵減排重要 惟節能成本上升

報道指出，中國是全球最大的粗鋼生產和消費國家，粗鋼產量佔全球粗鋼產量一半以上，碳排放量佔全球鋼鐵碳排放總量60%以上，約佔中國總排放量的15%，鋼鐵減排重要性不言而喻。

內地「碳中和」減排限產 將這樣影響鋼鐵市場

十四五聚焦能源發展 上海將設立碳排放權交易系統

冶金工業規劃研究院黨委書記、總工程師李新創表示，鋼鐵行業是推動落實碳達峰綜合目標的關鍵領域，是地方落實碳達峰的關鍵環節，是推進綠色低碳發展的主戰場。目前鋼鐵低碳轉型面臨較大挑戰，能源結構高碳化，煤、焦炭佔能源投入近90%。經濟可行的降碳空間有限，節能降碳邊際成本日益上升。

他還稱，一方面是鋼材消費需求仍然高企，粗鋼產量難降；另一方面，短期鋼材消費預期的增強或進一步帶動行業投資衝動，造成新一階段的浪費。他表示，2020年，黑色金屬冶煉及壓延加工業投資按年增長27.5%，遠高於製造業投資增速平均水平。這些都有可能導致實現碳減排目標的難度增大。

中國鋼鐵工業協會副會長駱鐵軍表示，鋼鐵行業要在「十四五」期間提前實現碳達峰，要從鋼鐵產量特別是鐵產量下降入手。有關負責人表示，要嚴守不新增產能底線，嚴控粗鋼產能增長是今年鋼鐵監管的著力點；今年相關部委將制定出台更加嚴格的鋼鐵行業產能置換實施辦法，規範產能管理，並實施產能產量雙控。

《鋼鐵行業碳達峰及降碳行動方案》亦劃定鋼鐵行業碳減排重點領域和重點任務。碳減排將主要通過廢鋼利用、原燃料優化、智能管控、產業協同、綠色物流、強化碳監管等多個方面進行。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

內地「碳中和」減排限產 將這樣影響鋼鐵市場
2021/03/22
內地「碳中和」減排限產 將這樣影響鋼鐵市場
【碳中和】中國若要引領第三次能源革命 這種電池至關重要
2021/02/24
【碳中和】中國若要引領第三次能源革命 這種電池至關重要
【兩會2021】李克強報告提碳排放 看中央為「碳中和」準備了哪些政策
2021/03/05
【兩會2021】李克強報告提碳排放 看中央為「碳中和」準備了哪些政策
中央提碳中和衍生了這種職業 內媒：前景好
2021/03/22
中央提碳中和衍生了這種職業 內媒：前景好
環保措施 中國 行業 經濟

下一篇文章

【人口危機】內地專家：勞動人口減幅擴 漸進推延遲退休
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新疆棉花】蔡依林終割席？PUMA這樣為撤贊助解畫
【新疆棉花】蔡依林終割席？PUMA這樣為撤贊助解畫
【新疆棉花】蔡依林沒與PUMA割席 結果這樣（第二版）
【新疆棉花】蔡依林沒與PUMA割席 結果這樣（第二版）
【新疆棉花】陳冠希潮牌CLOT與Nike切割？品牌這樣回應
【新疆棉花】陳冠希潮牌CLOT與Nike切割？品牌這樣回應
【新疆棉花】H&M至少6內地分店被業主收鋪關門 風波來首現（有片）
【新疆棉花】H&M至少6內地分店被業主收鋪關門 風波來首現（有片）
央視首曝BCI封殺新疆棉花影響：有出口商虧掉數億（有片）
央視首曝BCI封殺新疆棉花影響：有出口商虧掉數億（有片）
新疆機械採棉壯觀畫面曝光　趙立堅： 難道強迫機器勞動？（有片，組圖）
新疆機械採棉壯觀畫面曝光　趙立堅： 難道強迫機器勞動？（有片，組圖）