蘇伊士運河大塞船 「北極航線」是中國一替代方案？（組圖）

大型集裝箱船「長賜號」在蘇伊士運河擱淺，阻塞運河交通近一周，除令全球反思關於對蘇伊士運河的運用，亦引發外界有關替代航線的熱議。多間外媒近日稱，北極航線對中國而言，未來或能成其中一個替代方案；不過新加波媒體周一（29日）則指出，現時有關航線仍無法與借道蘇伊士運河的航線相比。

新加坡《聯合早報》周一指，有關事件對中國而言應是一警號；而內媒則指出，北極航線為現存其中一個替代方案。

北極航線，是指沿俄羅斯北部海岸線，途徑北冰洋，往返太平洋與大西洋之間的海上交通線，其大部分路段位於北冰洋水域。

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《環時》提北極航線作替代 專家：中國應有預案

《環球時報》周二（30日）報道稱，有專家認為如蘇伊士運河、馬六甲海峽等狹窄航道一旦被堵塞，任何大國均難以短期內處理解決，故各大國均重視能否順利過航關鍵海峽、航道，甚至不惜為之動武；因此中國亦應有「戰略水道發生突發情況時的應對預案」。

報道指，以中國為例，北極航線一旦全面開通，將使中國在現有東、西向2條「主幹遠洋航線」上，再添2條更便捷的西歐和北美航線，即到北美洲東部可走「西北航線」；到北歐、西歐和波羅的海則可走「東北航線」；這將大大縮短航程和運輸時間並降低運輸成本。

新華社周二則引述西班牙《先鋒報》周一報道稱，若北冰洋冰雪繼續融化，俄羅斯當局估計，北極航線的運輸量有望在4年內增加3倍，達9200萬噸。

而台媒上周五亦引述國土安全部前事務助卿、現為哈佛甘乃迪學院國際安全講師的凱耶姆(Juliette Kayyem)稱，過去因北冰洋無法通行，全球海上貿易須取道蘇伊士運河；惟現時來往中國和歐洲的船隻可取道北極航線，未來將對蘇伊士運河帶來競爭壓力。

凱耶姆指，以歐洲到中國的航行為例，現在有關船隻一般須從荷蘭出發，通過蘇伊士運河，途徑南印度，再到中國的港口。若從大連等中國北方港口出發，取道北冰洋到歐洲，航期則有望比現時減半，並同時省下支付停靠與通行沿途港口和運河所在國的巨額費用。

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北冰洋水域無法全年通行

雖然《聯合早報》亦提到，北極航線是繞行非洲南端好望角及中歐班列以外，中歐貿易的替代航線之一；惟該報亦引述挪威媒體稱，有關航線的交通流量，尚無法與蘇伊士運河乃至沿非洲航行的路線相比。

報道又指，北極航線目前仍受季節及冰層影響，北冰洋水域中的一部分只有1至2個月通航期，無法全年通行，交通流量受限。

《環時》亦引述俄媒稱，2020年只有3300萬噸貨物經北極航線運送，而通過蘇伊士運河的貨物則有12億噸。

從貨運量可見，蘇伊士運河的重要性，現時仍是北極航線所未能及。

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「長賜號」蘇伊士擱淺 全球均受影響

「長賜號」在蘇伊士運河擱淺近一周，直到周一（29日）才脫困，惟料已為全球貿易帶來損失。據彭博分析，蘇伊士運河堵塞期間，每天被困的貨物價96億美元。路透社上周五（26日）引述德國保險公司安聯（Allianz）分析指，全球貿易會因此蒙受每周60億至100億美元的損失；堵塞一周將導致全球年貿易成長減少約0.2到0.4個百分點。

事件對中國亦構成影響。據中新網日前報道，由於蘇伊士運河堵塞或導致紙漿運輸受阻，全球衛生紙短缺的風險將再次上升，中國廁紙也可能因此面臨更大的漲價壓力。

另有分析指出，蘇伊士運河事件對中國影響最大的是集裝箱運費或大幅上漲。據光大期貨能源化工總監鍾美燕指出，隨著該運河大堵塞，亞洲地區集裝箱緊缺問題更為嚴重，進而導致集運價格快速增長，物流成本提升。

責任編輯：黃良潤

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