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【新疆棉花】出口訂單恐受打擊？ 中國或增棉花進口替代

國情動向 15:41 2021/03/30

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外電報道，西方企業拒絕使用新疆棉花，恐打擊中國紡織品出口行業，有分析師認為，中國可能會增加進口棉花，以降低在出口使用新疆棉。

彭博報道，美國以擔憂新疆人權狀況為由，禁止進口含有新疆棉的產品，而新疆棉佔中國產出的80%以上。在最近的拒用新疆棉花風波中，H&M、Nike、Adidas都捲入其中。

華泰期貨分析師徐亞光認為，中國目前唯一的選擇可能是增加棉花進口，若紡織廠使用本地棉，其出口訂單將受打擊。他分析，隨著對高品質棉的需求增加，今年棉花進口滑准稅配額，將回到2019年80萬噸的水平。發改委去年發放40萬噸棉花進口滑准稅配額，今年配額尚未發放。

新疆棉消費量或降兩成

資深業內人士吳法新也稱，含有新疆棉的產品的出口前景不樂觀，新疆棉消費量或下降多達20%。他預計，巴西和非洲的出口國家將從新增需求中受益。

央視早前報道，有新疆棉企負責人反映，去年以來，已經簽好的棉產品出口訂單突然被取消，企業經營出現一定問題。除了工人擔心失去工作，棉農也開始擔心，自己種植的棉花會否受到影響。報道引述瑞士良好棉花發展協會（BCI）上海代表處首席代表吳艷稱，其總部作出暫停認證的決定，實際上會導致近50萬噸的新疆棉花無法進入國際棉紡織生產供應鏈。

《中國日報》周一（29日）報道，新疆一名人力資源官員透露，在全球品牌選擇不從新疆採購棉花和紗線後，該地區一些棉紗工廠因銷售狀況不佳而考慮裁員。報道指出，有關新疆「強迫勞動」的不實指責，真正受害者是大量脆弱的棉花種植者和紡織工人。

央視首曝BCI封殺新疆棉花影響：有出口商虧掉數億（有片）

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責任編輯：林佩怡

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