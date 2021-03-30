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【新疆棉花】靜待風波過去 歐盟商會：中國用戶熱愛歐洲品牌

國情動向 16:14 2021/03/30

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中國近期抵制拒用新疆棉的企業，瑞典品牌H&M首當其衝。中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）表示，中國人對拒用新疆棉花的品牌的恨意，終將消逝。

伍德克周二（30日）接用彭博電視訪問時稱，「該發生的事真的就讓它發生好了，保持低調靜待風波過去然後重新來過」，認為中國用戶熱愛歐洲產品和品牌，「我想紡織品也是一樣」。

不過，企業仍會面臨各種政治問題帶來的風險。他說，隨著中國經濟從新冠疫情中的快速復甦，中國市場「拯救」了許多公司，這些公司同時也面臨這一類的政治壓力。惟他認為，由於會阻礙就業，這種狀況長遠也會令中國受到傷害，「中國肯定也難以全身而退」。

新疆政府強硬警告：中國人不好惹 否則你一分錢賺不到

【新疆棉花】H&M至少6內地分店被業主收鋪關門   風波來首現（有片）

值得注意的是，在這場抵制風波中，中國民間的愛國熱情令國產品牌受惠。國金證券認為，事件短期有利國產品牌銷售成長，加大對國際品牌的替代比例，長期國產品牌有望大幅提升品牌認同感與客戶黏性，帶動銷售及市場佔有率的持續提升。

官媒指出，當前國產服裝行業在品牌認可度上，與外國企業還有一些差距，要注重提升設計內涵、提高技術含量、優化售後服務等大，「國產品牌自強超越」才能照進現實。

【新疆棉花】出口訂單恐受打擊？ 中國或增棉花進口替代

央視首曝BCI封殺新疆棉花影響：有出口商虧掉數億（有片）

責任編輯：林佩怡

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