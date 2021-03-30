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美元反彈 在岸人幣曾逼近6.58創4個月低

經濟脈搏 17:03 2021/03/30

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美國有對沖基金爆倉，引發市場避險需求，美元指數突破93，創下四個月新高，而人民幣繼續走貶。在岸人民幣兌美元（CNY）繼上日貶逾200點後，今日續貶50點，創四個月低。

人民幣兌美元中間價報6.5641，較上日下跌225點子，連貶五日，且為去年12月1日以來的近4個月低。

中間價出爐後，在岸人民幣兌美元開盤即跌破6.57關口，一度觸及6.5793，距離貶破6.58關口僅一步之遙，隨後收復部分跌幅，收報6.5677，較上個交易日跌51點子，為八連貶，且創自12月2日以來近4個月新低。

截至16：53，離岸人民幣兌美元暫報6.5740，貶值10點子。

短期人民幣考驗6.6關口

交易員稱，對沖基金爆倉引發的避險需求繼續推高美指逼近93關口，而美債收益率續升亦支撐美指多頭人氣，短期人民幣或考驗6.6關口支撐。

滙豐銀行點評稱，中國國債確定「入富」，納入期內每月平均可流入約36億美元；不過美債收益率走高，人民幣彈性上行，預計年終人民幣將跌至6.6附近。如果人民幣跌破6.6關口，可能引發多種貨幣對美元加速下跌。

路透社分析，人民幣偏強走勢發生改變，後續人民幣面臨「補跌」行情。從基本面看，年初以來美國疫苗接種推進明顯好於預期，而美國新一輪財政刺激落地加劇了經濟復甦和利差優勢，後續美國還將計劃推進大規模的基礎設施建設，美聯儲政策收緊預期也將升溫，美元前景似乎越發看好。

對於中國來說，疫苗在全球快速推廣後，疫情帶來的經濟相對優勢將被削弱，對美利差收窄也會緩和資金流入速度；另外，中國與歐美的政治摩擦如果影響到經濟層面，這對人民幣而言可能會帶來更多的衝擊。

中間價下調543點子 美元強勢反彈升高人幣貶值壓力

責任編輯：蒯宇澄

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疫情 政治 經濟 指數 對沖基金 人民幣 美元 中國 美國 路透社

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