【中國樓市】深圳據報加碼監管全部涉房貸款 每季滾動排查

內地嚴控資金違規進入樓市，據「21世紀經濟報道」，深圳近日加碼涉房地產類貸款資金監管，要求商業銀行每季度將經營貸、按揭、開發貸、消費貸、信用卡等排查結果報送監管機構，排查房地產信貸調控政策執行、經營貸資金有否違規流入樓市等。

報道引述深圳銀保監局周二（30日）回應稱，滾動排查範圍為截至報告期末的所有存量業務，包括房地產對公和個人信貸業務、經營用途貸款、消費類貸款、信用卡及理財、投資等表內外融資業務，其中經營用途貸款是排查重點，排查結果於每季後5個工作日內上報。

【中國樓市】三部門圍堵經營貸入樓市 範圍擴至全國銀行業

多地推二手房指導價 內地樓市進入「政府定價」時代？

業內人士表示，對於經營貸業務排查的要求細緻，要求商業銀行對企業流動資金貸款、個人經營性貸款、小微企業主貸款等詳細排查經營貸規模，排查經營實體成立不滿1年或貸款發放後經營公司註銷或轉讓股權的貸款、期限超過3年的經營貸、借款人持有被抵押房產不滿1年或6個月的貸款、貸後6個月內借款人或其親屬（包括已離婚配偶）新增房產的貸款等等。

當局表示，為持續加強房地產領域信貸監管，嚴守信貸資金不得違規流入房地產領域的監管紅線，深圳銀保監局在聯合深圳市住建局、人民銀行深圳市中心支行印發通知，組織轄內銀行開展經營用途貸款違規流入房地產問題專項排查的基礎上，建立房地產信貸政策執行情況及信貸資金流向按季滾動排查機制。

當局又將持續保持房地產信貸領域亂象整治的高壓態勢，持續加大對房地產相關業務的暗訪、督導和檢查力度，對發現違反房地產信貸政策、信貸資金違規流入房地產領域的，將責令銀行限期收回被挪用貸款，嚴肅問責責任部門和人員，並依法從重、從嚴處罰。

事實上，在「房住不炒」定位下，中國銀保監會、住建部、中國人民銀行聯合印發通知，打擊經營用途貸款違規流入房地產領域。

嚴查資金違規入樓市 深圳提前收回5180萬違規貸款

一線城市堵違規資金流入樓市 人行上海總部：加強個人房貸管理

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁