【新疆棉花】中國人對H&M憤怒似乎有所消退？ 華春瑩這樣答

過去幾天，內地掀起抵制拒用新疆棉花的企業，瑞典品牌H&M率先受到抵制。在周二（30日）中國外交部例行記者會上，有外媒記者會問到，中國人對H&M的憤怒似乎有所消退，是否意味中國政府在這一問題上回撤？外交部發言人華春瑩表示，認為網民對H&M的憤怒是中國政府要求的、支持的，是對中國存在嚴重的誤解和偏見，強調中國14億人民，每人都有自己的思想，有權作出自己的選擇。

華春瑩說，中國有14億人，每個人都有自己的腦袋、自己的思想，都有在網上表達自己想法和感受的權利，「你不能一看到網上有一些你不喜歡的言論，你不願意聽到的言論，你就認為是中國政府在要求的支持的」。

她認為，該名記者對中國有嚴重的誤解和偏見，又指中國消費者有權利做出自己的選擇。

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對於新疆棉花風波，華春瑩表示，這幾天中國人民的感情、想法立場表達得非常清楚。注意到不少企業都做出澄清，包括BCI上海辦事處也發表聲明，認為事情的是非曲直非常清楚。

另外，有外媒記者問到「中方是否有證據證明美方在新疆製造動亂」，華春瑩稱，上周五（26日）外交部播放了前美國國務卿鮑威爾的辦公室主任、前陸軍上校威爾克森（Lawrence Wilkerson）的影片，指威爾克森親口承認美方有在新疆製造動亂的動機。

「那麼他們到底有沒有這麼做？我想這個問題最好交給美方來回答。我覺得你們很擅長做調查研究，歡迎你們對這個事情做一個跟踪的、連續的調查報道。」華春瑩說。

據了解，中國外交部播放的影片有所刪減，威爾克森在演講最後表示：「我沒說正在發生這種事情，但這是一種可能。」

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責任編輯：林佩怡

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