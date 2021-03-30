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【中美角力】應王毅邀請 星馬印菲4國外長周三訪華

國情動向 18:21 2021/03/30

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中美博弈加劇之際，中國外交部周二（30日）宣布，應國務委員兼外長王毅邀請，新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）、馬來西亞外長希沙慕丁（Hishammuddin Hussein）、印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi）及菲律賓外長洛欽（Teodoro Locsin Jr.），將於周三至周五（3月31日至4月2日）訪問中國。

華春瑩表示，東南亞國家是中國陸海相鄰的友好鄰邦，也是中國共建「一帶一路」的重要合作夥伴。中方一直高度重視發展同東南亞國家的關係，始終把東南亞國家作為周邊外交的優先方向。王毅幾乎遍訪東南亞的國家，多位東南亞國家外長和重要內閣成員都先後訪華。

她稱，這次東南亞四國外長再次訪華，體現中國同東南亞鄰國常來常往、越走越近的深情厚誼，今年也是中國和東盟國家建立對話關係30周年。希望通過這次訪問，同東盟國家就當前的地區和國際形勢加強溝通，進一步落實高層重要共識，增強戰略互信，並深化抗疫和發展合作，高質量共建「一帶一路」，推動中國和東盟、中國同相關國家的雙邊關係邁上新高度，更好維護地區和平穩定與發展。

【南海局勢】菲律賓要求中國 召回爭議水域逾200艘「民兵船」

美媒：中美都爭支持者

中美高層在阿拉斯加會晤前後，雙方外交動作頻頻。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）早前先訪日韓，再與中國官員會晤，之後再到訪歐盟。近日美、歐、英、加更聯合以新疆人權問題為由，制裁中國官員，引來中方反制。

而王毅則在阿拉斯加會晤後，在中國與俄羅斯外長拉夫羅夫會晤，之後到訪中東，訪問美國的傳統盟友，包括沙特阿拉伯和土耳其；並到訪伊朗，簽署25年合作協議。此外，中國國家主席習近平與北韓領袖金正恩日前互致口信。

《紐約時報》分析，世界正日益分化為不同的陣營，中國和美國都希望吸引支持者。

【中美角力】拜登將參加歐盟視像峰會 討論中俄議題

中俄朝伊VS北約  布林肯訪歐預示中美軍事對立？

責任編輯：林佩怡

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