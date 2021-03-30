廣西柳州現宰殺活貓一條街 商販：當地一天殺掉吃掉上千隻

內地近日傳出一段影片，指廣西柳州市柳江區某市場出現「宰殺活貓一條街」，多隻貓被關在地上鐵籠裡，商販將貓夾出來打暈、用開水褪毛。有目擊者稱，商販殺貓手段殘忍，同時現場衛生條件很差，污水橫流，取出來的內臟直接被扔到垃圾桶。網民指責這種兇殘行為，又質疑「公共衛生防疫是笑話」。有關當局周一（29日）聯合執法，並將加大市場監管力度。

《新京報》影片報道，有流浪貓救助站志願者稱，柳州市場販賣貓肉已有多年，大部分貓是貓販子從居民小區、農村偷來，有貓肉商販表示，加工好的貓肉賣17元（人民幣，下同）一斤。

澎湃新聞轉載「南國今報」微信號報道，事發地點道路長約160米，路面十分狹窄，有7間店舖門口擺放有活貓，共10籠，大概7、80隻。這些門店不但有活貓銷售，還有活的狗、兔子、鴿子等銷售。

宰殺、烹煮一條龍 商販：吃肉就得殺生

當有人路過，商販隨即招攬生意，表示可以提供宰殺、剖砍、烹煮等一條龍服務，有店舖寫有「紅燜貓肉」「醬味貓肉」「龍鳳虎湯」等菜名。

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有商販受訪時稱，「那不是跟殺雞殺狗、殺豬殺牛一樣咯！」一名商家說，目前並沒有法律法規規定，貓狗不能吃或者不能賣，「貓狗、兔子、雞鴨，雖然都是活生生的動物，可除非人類不吃肉，吃肉就得殺生」。

又有女商販表示，如果覺得這裡宰殺殘忍，凌晨四、五點去海吉星市場看一下，指該處宰殺的動物更加多，狗、羊都是用棒子敲的。

商販們指出，柳江區及周邊的縣區，不少人喜歡吃貓肉，柳州大多數市場都有賣，一天大概殺掉吃掉上千隻。從海吉星市場購進的，都有相關證明材料，「從農村收來的，就像去收農民的土雞一樣，你說要什麼證明？」

有營業執照 網民促立法禁食

柳江區政府周一組織市公安局柳江分局、城管執法局、農業農村局、市場監管局等多個部門聯合執法，若繼續擺攤，將處以200元至1000元的罰款。

有關當局表示，這些經營貓、狗肉的店鋪均辦有營業執照，也有進貨憑證及台賬，但進貨台賬不夠完善。而且不少「三防（防蠅、防塵、防鼠）」設施已經被拆除。執法人員現場下達行政警告，下發整改通知書，責令相關門店立即整改。下一步，柳江區將針對市場佔道宰殺活貓等行為，繼續加大市場監管力度。

內地網民反應：

魚小冷yy：廣西真是個貓狗全都不放過城市，趕緊立法叭！ Bo醬的幸福生活：沒進化的原始人嗎 cs182 :不敢看，沒敢看。單從防疫角度去說，當地衛生防疫工商部門也是在裝瞎、不作為、助紂為虐吧！ 零零後美女2：食品安全，公共衛生防疫在廣西就是笑話​

責任編輯：林佩怡

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