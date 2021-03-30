世衛發表研究報告：武漢華南海鮮市場不是疫情的最初來源

世界衛生組織（WHO）周二（30日）發布全球新冠病毒溯源調查的中國部分，與中方專家在武漢進行的溯源調查報告。報告顯示，華南海鮮市場不是疫情的最初來源。新冠病毒也「極不可能」通過實驗室引入人類。

該報告即今年1月14日至2月10日中國—世界衛生組織新型冠狀病毒溯源研究聯合專家組在武漢進行的溯源調查報告，報告共120頁。

重申蝙蝠和穿山甲可能是病毒宿主

根據報告顯示，聯合專家組認為由於部分早期病例與華南海鮮市場無關，相當數量的病例與其他市場有關，或有部分病例與市場均無關係，表明華南海鮮市場不是疫情的最初來源。報告指出，關於華南海鮮市場在疫情起源中的作用，或者傳染病是如何傳入市場的，目前還無法得出確切結論。

報告重申了蝙蝠和穿山甲可能是導致COVID-19的病毒的宿主的觀點，同時表示，根據目前研究，上述哺乳動物物種中鑑定出的病毒都與SARS-CoV-2沒有足夠的相似性，不能作為其直接的祖先。

報告指出，新冠疫情可能在2019年12月中旬之前的幾個月開始爆發，預計是在9月底到12月初之間，但大多數評估認為是在11月中旬到12月初之間。研究小組綜合不同國家發表的表明SARS-CoV-2早期傳播的研究數據發現，一些疑似陽性的樣本比武漢的第一個病例更早出現，表明在其他國家有可能漏診。但到目前為止，該項研究的質量是有限的。

報告指出，聯合專家組對病毒來源的四種可能性進行評估，認為通過動物直接傳給人類、通過中間宿主引入、通過冷鏈產品引入是一種可能的途徑，通過實驗室事件引入被認為是「極不可能」的途徑。

報告提出了聯合專家組下步研究的建議，包括建立全球統一的數據庫，在全球更廣範圍內繼續尋找可能的早期病例，由全球科學家在多國多地尋找可能成為病毒宿主的動物物種，進一步了解冷鏈以及冷凍食品在病毒傳播過程中的作用等。

世衛周二公布新冠病毒源頭報告 專家組：最可能來自蝙蝠

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道