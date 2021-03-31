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【新冠疫情】內地本土零確診斷纜 雲南瑞麗增6確診開展全員檢測（第二版）

社會熱點 09:47 2021/03/31

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內地30日再出現新冠肺炎本土病例，6例本土確診皆在雲南瑞麗市，並新增3例本土無症狀感染者。今日8時起，雲南瑞麗市市區展開全員核酸檢測。

（新增瑞麗開展全員檢測）

國家衛健委通報，30日0至24時，內地31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例11例，其中境外輸入病例5例，分別為廣東2例、福建1例、河南1例、陝西1例。內蒙古新增疑似病例1例，為境外輸入病例。

本土確診則出現6例，都在雲南瑞麗市，其中1人為緬甸籍。3名無症狀感染者均為緬甸籍。雲南省衛健委表示，3月29日，瑞麗市對重點人群進行常規核酸檢測時發現1人核酸陽性，隨後再發現8人核酸檢測結果陽性。

目前排查工作仍在進行中。雲南瑞麗市發布通告：從3月31日8時起，全面開展市區全員新冠肺炎疫情核酸檢測。市區所有居民進行居家隔離，時間暫定一周，無特殊原因不得外出。特殊情況需要外出的，需經所在社區同意後方可外出。

稍早前，江西省26日還新增1例本土確診，為輸入個案的密切接觸者。

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責任編輯：尹航

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