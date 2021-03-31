中國3月官方製造業PMI反彈至51.9 春節後重回景氣

國家統計局公佈數據顯示，中國官方製造業採購經理指數（PMI）3月報51.9，較2月的50.6上升1.3個百分點，並重回去年12月水平，反映內地製造業在春節過後景氣回升。官方製造業PMI於2月降至50.6，逼近臨界點。PMI高於50代表製造業活動擴張，反之代表活動收縮。

3月非製造業商務活動指數，以及綜合PMI產出指數分別為56.3和55.3，比2月上升4.9和3.7個百分點，表明非製造業擴張也有所加快。

路透社引述物流與採購聯合會特約分析師張立群表示，一季度PMI指數變動受春節等短期因素影響較多，剔除這些因素影響，可以認為PMI指數走勢大體平穩，反映經濟呈平穩恢復態勢。綜合看，成本加大和需求不足是當前企業生產經營面對的突出困難。

張立群稱，從相關調查看，近60%的企業反映價格上漲、原材料成本提高，表明企業成本壓力明顯加大，要著力提高擴大內需的政策效果，積極促進價格上漲行業擴大生產、增加供給。

從企業規模看，3月大、中、小型企業製造業PMI 分別為52.7、51.6和50.4，較2月上升0.5、2.0和2.1個百分點，均高於50這個臨界點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數、從業人員指數均高於臨界點，供應商配送時間指數位於臨界點，原材料庫存指數低於臨界點。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀稱，春節過後，企業生產加快恢復，3月份製造業景氣明顯回升。在調查的21個行業中有17個行業PMI位於榮枯線以上，景氣面較上月有所擴大。

不過，趙慶河也表示，有調查企業反映，受境外疫情反覆及國際經貿不暢等因素影響，近期部分進口原材料供應不足，價格上漲明顯，交貨周期延長。

責任編輯：連兆鋒