美英加等14國發聲關切世衛報告 白宮籲採取第二階段調查

世界衛生組織（WHO）周二（30日）發表研究報告，指武漢華南海鮮市場不是疫情的最初來源後，美國等14國發表聯合聲明，對這項研究拖延甚久以及未能取得全部資料表達關切。此外，美國和歐盟還要求繼續調查。

中國外交部表示，中方為世衛專家組在武漢的順利工作提供了必要協助，強調溯源工作應在多國多地開展。

14國聲明：研究未能取得全部和原始的資料

簽署聯合聲明的國家包括美國、澳洲、加拿大、捷克、丹麥、愛沙尼亞、以色列、日本、拉脫維亞、立陶宛、挪威、南韓、斯洛維尼亞和英國。

聲明提到，國際專家對新冠病毒來源的研究拖延甚久，且未能取得全部和原始的資料及樣本。讓獨立專家取得所有相關的人、動物和環境資料與研究，以及自由接觸與確定這起大流行病如何發生有關的疫情早期階段涉及人士，是至關重要。

世衛發表研究報告：武漢華南海鮮市場不是疫情的最初來源

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聲明指出，建立此類調查研究指導方針，將有助於各國發現、準備和因應未來爆發的疫情。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）稍早對世衛會員國簡報時表示，國際專家小組說，他們在中國時「要取得原始資料遭遇困難」，「我期待未來合作進行研究時，能更適時和廣泛分享資料」。

白宮籲繼續調查 獲取數據不受限

除了簽署聯合聲明，美國還呼籲採取第二階段調查。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周二表示，美國政府專家小組正在評估這份報告，但這份報告缺乏關鍵數據訊息與訪談，提供部分且不完整的描述。她也呼籲採取第二階段行動，由獨立國際專家組成，不受限制地取得數據且進行實地訪談。

同時，歐盟亦對世衛的報告表示關切，指報告是有用的第一步，但遺憾研究起步晚，早期樣本和數據受限。歐盟表示支持基於科學、透明和獨立的病毒起源全球研究，其中能夠即時取得數據和實地訪問扮演關鍵作用及角色。因此，歐盟認為需要進一步研究及蒐集數據，包括首例病例及監測系統採集的數據，並對血液樣本進行進一步的檢測。

在北京，外交部表示，中方為世衛專家組在武漢的順利工作提供了必要協助，充分體現了中方開放、透明、負責任的態度。溯源是科學問題，應由全球科學家合作開展有關工作。將溯源問題政治化的行徑只會嚴重阻礙全球溯源合作。溯源也是一項全球性任務，應在多國多地開展。

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責任編輯：尹航

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