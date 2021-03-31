新疆棉花風暴下  炎亞綸避談時事說「電視壞了」

新疆棉花風暴仍在延燒，兩岸三地藝人是否與拒用新疆棉花品牌割席，成為輿論場熱門議題。當中有人明確表態支持新疆棉，但也有部份藝人選擇低調、甚至避談。其中，過去不時談及時事的台灣「男神」托辭電視壞了、沒留意新聞，避免進一步被問及新疆等敏感議題，。

根據台灣TVBS報道，炎亞綸過去都樂意談及時事，但在新疆棉事件發燒之際，卻採取「避而不談」態度。

炎亞綸回應記者問及近期有沒有關心事時，說「沒有（關心時事）耶，最近電視那個線壞了，我沒有時間換」。而他的工作人員也急忙救場。

台媒：炎亞綸叉開話題 似避新疆棉問題

另一台灣藝人Selina（任家萱）被記者問及，最近新聞事件比較多，會不會比較介意出席活動穿運動品牌。

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她也對運動品牌問題顯得非常敏感，迴避不答。事實上，近期的新疆棉事件波及的品牌，就包括Nike及adidas等多個運動用品大牌。

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另一方面，身處抵制風暴「風眼」的Nike，中國籃協、中國足協迄今還未對其採取實質行動。而中國男子籃球職業聯賽CBA廣東宏遠華南虎的球星易建聯，日前參加活動在Nike籃球上面簽名，讓內地網民不滿。

易建聯為Nike籃球簽名 惹內地網民議論

內地網民在《虎撲》發文指出，易建聯3月28日跟中國國家男子籃球隊成員王仕鵬，一起出席活動，並發現他在Nike的籃球上簽名。

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而網民批評易建聯對Nike的喜歡已經不是一次兩次了，稱當年易建聯從湖人回到CBA之後，穿著李寧的閃擊三上場打球的時候，因為自己對於閃擊三的腳感非常不滿意，直接在場上把李寧的球鞋給脫了，並且扔到一旁。

網友紛紛留言「真的對他太無語了」、「這個時候最差也要避嫌不出啊，結果突然被爆料出來了，口碑肯定受影響」、「不單止阿聯，整個體育圈都沒幾個發聲抵制耐克的」。

▲ 內地網民在《虎撲》發文指出，易建聯3月28日跟中國國家男子籃球隊成員王仕鵬，一起出席活動，並發現他在Nike的籃球上簽名。

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責任編輯：鄧國強

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