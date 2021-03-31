中汽協：汽車芯片短缺至少會再持續半年

汽車芯片（又稱晶片）短缺已是行業之痛。中國汽車工業協會副秘書長李邵華稱，未來半年甚至九個月內，這種短缺會持續存在，到三季度左右才有可能進入到新的供需平衡階段。因此今年汽車產銷會「前緊後鬆」，下半年產銷量將隨著芯片短缺緩解得到提升。

內地《證券時報》引述李邵華表示，短期來看，汽車芯片的短缺，是市場供需不平衡的問題，無法通過行政手段解決；中長期來看，這是汽車產業鏈的「卡脖子」問題，產業界勢必要高度重視，加速推進中國汽車產業鏈實現自主可控。

李邵華透露，今年1-2月，因芯片短缺問題，造成國內整車生產企業減產5%-8%。

今年汽車產銷將前緊後鬆

他認為，中國汽車芯片產品面臨著標準體系和驗證手段的缺失、核心零部件企業的缺失、車規級芯片技術門檻高，導致企業難進入供應體系等問題。

因此，首先短期內政府與行業協會應當組織通過多方面渠道平抑芯片價格，穩定市場環境，杜絕囤貨居奇、惡性競價、搶奪資源等問題發生。同時，還需要積極引導社會輿論，避免市場恐慌。

長期來看，國產汽車芯片的發展，還需要國家層面製定相應鼓勵政策，可考慮建立國產汽車芯片應用保護機制，引導更多廠商進入車規級市場。

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責任編輯：蒯宇澄

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