▲ 【新疆棉花】易建聯繼續代言Nike在籃球簽名 結果這樣

新疆棉花風暴仍在蔓延，國際運動廠牌Nike因曾拒用新疆棉花，而處於內地民眾抵制的「風眼」。在此敏感時刻，中國男子籃球職業聯賽CBA廣東衛冕軍當家球星易建聯，日前參與活動時在Nike籃球簽名，結果引來部份內地網民批評。但也有聲音認為，易正身處無奈的環境裡。

根據新浪網等內地媒體報道，正長期養傷復健的易建聯，本月28日與前中國男籃隊友王仕鵬一起出席東莞石龍的商業活動，因為在Nike籃球上簽名而被一些內地網民批評；甚至有人直指，這一周以來，易建聯始終未表態與Nike解約。

CBA球星易建聯 被質疑連風頭也不避

據了解，自新疆棉花風暴爆發以出，雖曾有傳足協等曾內部批評Nike，但中國籃協、足協等上級領導單位迄今尚未要求終止Nike的贊助。

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有網民批評易建聯，「連避避風頭的意思都沒有嗎」、「不只阿聯（易建聯），整個體育圈都沒幾個發聲抵制耐克（Nike）的」，「讓愛國球迷寒心」。

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有論者則稱，遼寧明星後衛郭艾倫至少都懂神隱休兵，連鞋子都不敢穿出來，而易建聯卻仍當眾宣傳代言，「這說實話有點喪失底線了」。

中國籃協、足協仍未與Nike割席

易建聯、郭艾倫與正是Nike簽約的兩大CBA招牌球星，有別於其餘球員必須配合聯賽規定的李寧裝備出賽，只有他們可以穿著自己代言品牌。

內地《籃球先鋒報》記者麥穗豐則認為，當前這處境，其實與之前NBA「莫雷事件（Daryl Morey，前火箭總管評論香港）」差不多，需要的是交涉、時間和耐心，「問題是，如果這個賽季之內都解決不了，那郭艾倫會一直不打？這個賽季易建聯是不是也沒法復出了」。

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責任編輯：鄧國強

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